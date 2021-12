Doanh số bán ô tô tháng 11 tăng trưởng 30% trong trạng thái bình thường mới

(TBTCO) - Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, thị trường ô tô Việt Nam tháng 11/2021 đạt kết quả kinh doanh khả quan trong trạng thái bình thường mới, với doanh số bán ra 38.656 xe, tăng 30% so với tháng 10/2021 và tăng 6% so với tháng 11/2020.

Số liệu phân tích của VAMA cho thấy, các dòng xe đều có sự tăng trưởng mạnh trong tháng 11 vừa qua. Cụ thể, trong số 38.656 xe bao gồm 27.764 xe du lịch; 10.280 xe thương mại và 612 xe chuyên dụng. Như vậy, doanh số xe du lịch tăng 40%; xe thương mại tăng 8% và xe chuyên dụng tăng 39% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 20.965 xe, tăng 37% so với tháng trước. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.691 xe, tăng 22% so với tháng trước.

Nhiều thương hiệu ô tô được ưa chuộng lâu nay đều có sự tăng trưởng doanh số bán hàng trong tháng 11/2021. Ảnh: Nguyễn Vân

Thống kê của VAMA cũng cho thấy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11/2021 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 4%; xe thương mại tăng 23% và xe chuyên dụng tăng 47% so với năm 2020. Cũng tính đến hết tháng 11/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo công bố kết quả bán hàng của TC MOTOR tháng 11/2021. Tổng doanh số xe Hyundai tháng 11 đạt 7.529 xe, cộng dồn 60.711 xe tính từ đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố kết quả kinh doanh ô tô tháng 11/2021 với tổng số 3.829 xe bán ra, tăng 15,3% so với tháng trước.

Cụ thể, VinFast đã bàn giao 2.489 xe Fadil, 421 xe Lux A2.0 và 919 xe Lux SA2.0 cho khách hàng trong tháng 11/2021. VinFast Fadil tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tốt với tháng thứ 6 liên tiếp đạt hơn 2.000 xe bán ra. Bên cạnh đó, VinFast Lux SA2.0 cũng có một tháng kinh doanh tốt với 919 xe được tiêu thụ, tăng 62,6% so với tháng trước.