Doanh số tiêu thụ ô tô tăng 9% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tháng 4/2024, doanh số ô tô toàn thị trường đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3 nhưng vẫn tăng 9% so với tháng 4/2023. Số lượng xe bán ra đã cao hơn so với doanh số trung bình của năm 2023.

Cũng theo VAMA, luỹ kế 4 tháng của năm 2024, doanh số bán hàng toàn thị trường mặc dù đạt 82.515 xe, nhưng vẫn giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, trong tháng 4/2024, Toyota Việt Nam bán được 4.483 xe, tăng 618 xe so với tháng 3/2024. Trong đó, điểm nhấn là Toyota Innova Cross khi doanh số mẫu xe này tăng vọt từ 231 xe hồi tháng 3 lên 802 xe trong tháng 4 (đã bao gồm phiên bản Hybrid). Doanh số tiêu thụ ô tô tăng 9% so với cùng kỳ. Ảnh: Phạm Thảo Trong tháng 4/2024, đa số các mẫu xe phổ thông của Mitsubishi, Isuzu, Ford đều ghi nhận mức sụt giảm nhẹ về doanh số. Riêng Honda Việt Nam chỉ bán được 1.802 xe, giảm 1.030 xe so với tháng 3 (giảm 36%), chủ yếu đến từ sự sụt giảm doanh số mẫu sedan hạng B là Honda City (giảm 60%). Trong khi đó, KIA và Mazda vẫn khá ổn định với các mẫu xe chủ lực như KIA Carnival, Seltos, Sonet, Mazda CX-5, Mazda 2, Mazda 3... Về nguồn gốc xe, so với tháng trước, doanh số bán hàng của xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 11.983 xe (giảm 17%), doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.367 xe (giảm 3%). Điều này cho thấy sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 4/2024 chỉ tăng nhẹ 5% thể hiện sự thận trọng của các nhà sản xuất trong bối cảnh thị trường vẫn còn trồi sụt thất thường. Các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô cho rằng, thị trường ô tô Việt Nam có một số yếu tố khởi sắc so với năm 2023. Nguyên nhân là doanh nghiệp và người tiêu dùng đang mong đợi đợt giảm lệ phí trước bạ lần thứ 4 của Chính phủ, dự kiến (nếu được thông qua) sẽ áp dụng từ ngày 01/7 đến hết năm 2024. Đây sẽ là một cú hích lớn dành cho các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Song Linh