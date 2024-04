(TBTCO) - Ngày 8/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vạn Xuân Tố Nữ Plus, Sâm Plus S'body Green quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.