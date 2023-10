Giải pháp bảo mật tiên tiến để ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng

(TBTCO) - Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang tiến triển mạnh mẽ, chuyển đổi số và tự động hoá trở thành các yếu tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là an ninh mạng.

Hiểu rõ tầm quan trọng, hai hãng công nghệ Stellar Cyber và Cyfirma đã hợp tác với Nessar - nhà phân phối chính thức tại Việt Nam tổ chức sự kiện hội thảo chuyên sâu nhằm giới thiệu nền tảng giám sát, phản ứng và thông tin tình báo về mối đe dọa an toàn thông tin (ATTT) với tính tự động hóa hơn 90%, nhằm tối ưu hóa bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa phức tạp.

Nessar phối hợp với Cyfirma và Stellar Cyber cung cấp các giải pháp chuyển đổi số và tự động hóa bảo mật trong giám sát an ninh mạng. Ảnh: T.L

Tại hội thảo, ông Vũ Thành Công - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin, cũng là Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Nessar đã chia sẻ kiến thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và vận hành hệ thống giám sát an toàn thông tin tự động, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Ông Công nhấn mạnh rằng, để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần những giải pháp như Open XDR Platform của Stellar Cyber để tăng cường hiệu suất và tối ưu chi phí vận hành. Nền tảng Open XDR của Stellar Cyber, được phân phối bởi Nessar, tích hợp nhiều công nghệ nổi bật, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phát hiện các hành vi bất thường và nâng cao độ chính xác của cảnh báo, phát hiện xâm nhập sử dụng học máy (Machine Learning), sử dụng Next-gen IDS/APT Malware Sandbox thế hệ mới để phát hiện các cuộc tấn công có chủ đích (APT) và các cuộc tấn công chưa biết (zero-day), NTA để phân tích dữ liệu mạng.

Open XDR Platform tự động hóa đến 90% và đại diện cho xu hướng tiên tiến nhất hiện nay, cho phép tích hợp nhiều công cụ ATTT trên cùng một nền tảng và quản trị tập trung thông qua một giao diện duy nhất giám sát toàn diện cho SOC và vSOC.

Cùng kết hợp với nền tảng Open XDR là giải pháp thông tin tình báo mối đe dọa an ninh mạng, phát hiện bề mặt tấn công DeCYFIR của hãng công nghệ Cyfirma. Giải pháp hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp và chính phủ bằng cách cung cấp thông tin tình báo được tùy chỉnh phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng vị trí địa lý và các đặc thù công nghệ. DeCYFIR cung cấp cho khách hàng những thông tin tình báo đa tầng, bao gồm những hiểu biết chiến lược, quản lý và vận hành.

Đặc điểm nổi bật và ưu việt của DeCYFIR do Nessar phân phối chính thức này chính là khả năng kết hợp tình báo an ninh mạng với việc khám phá bề mặt tấn công, thông tin về lỗ hổng, tình báo về an toàn thông tin, nhận thức về tình hình và bảo vệ rủi ro kỹ thuật số, điều này giúp giải pháp nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh trên thị trường...

Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp bảo mật tiên tiến cho doanh nghiệp tại Việt Nam để ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng, đáp ứng nhu cầu “chuyển đổi số an toàn, tự động hóa toàn diện” hiện nay./.