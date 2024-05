Gilimex muốn hủy cổ tức tiền mặt năm 2022

Kết thúc quý I/2024, Gilimex ghi nhận doanh thu gần 222 tỷ đồng, tương đương tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm gần 39 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I công ty hoàn thành 15% kế hoạch doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận năm. Theo giải trình của Gilimex, kết quả kinh doanh quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty tăng ở mảng hoạt động bất động sản khu công nghiệp.