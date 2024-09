Gương sáng, việc hay ngành Tài chính

“Kiến trúc sư” của những quy trình quản lý thuế xuất, nhập khẩu Nhắc tới lực lượng hải quan, chúng ta thường nhắc tới công việc của những công chức làm thủ tục thông quan đóng tại các cửa khẩu. Ít ai biết được, phía sau đó là công lao của hàng trăm “kiến trúc sư” thầm lặng, xây dựng nên những quy trình thủ tục, trong đó có quy trình quản lý thuế xuất nhập khẩu. Nội luật hóa nhiều cam kết quốc tế Hiện nay, mỗi năm, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của ngành Hải quan chiếm khoảng 15 - 16% tổng thu cả nước. Nếu như năm 1994, số thu này chỉ khoảng 10 nghìn tỷ đồng thì đến nay đã lên tới 370 nghìn tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách của toàn ngành Hải quan qua từng giai đoạn đều có vai trò của Cục Thuế XNK trong công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp thu. Là một trong những đơn vị nghiệp vụ chủ lực của Tổng cục Hải quan, đơn vị chủ động tham mưu xây dựng cơ chế chính sách pháp luật thuế XNK. Qua đó, góp phần bảo hộ sản xuất, khuyến khích và định hướng luồng vốn đầu tư sản xuất trong nước phát triển, có hiệu quả. Theo ông Hoàng Việt Cường - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, với sự tham mưu đề xuất của Cục Thuế XNK, đã nội luật hóa được nhiều cam kết quốc tế như Hiệp định trị giá GATT của WTO, công ước HS… Đặc biệt, đã xây dựng được quy trình thủ tục hải quan về thu thuế XNK, hướng đến đơn giản, hài hòa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Hàng năm, Cục chủ trì ban hành trên 3.000 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hải quan các địa phương cũng như DN thực hiện các công tác, nhiệm vụ liên quan đến thuế. Bà Nguyễn Thu Nhiễu - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh đánh giá, đơn vị luôn nhận được sự hướng dẫn kịp thời của Cục Thuế XNK về những khó khăn, vướng mắc phát sinh không chỉ liên quan đến chính sách mà còn liên quan đến quy trình, thủ tục thuế. Ứng dụng công nghệ để phân tích, dự báo Không riêng cơ chế chính sách, những năm qua, kim ngạch XNK của Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh, đòi hỏi công tác thu thuế của ngành Hải quan phải được hiện đại hóa để thúc đẩy thương mại quốc tế. Trong tiến trình đó, Cục Thuế XNK đóng vai trò quan trọng thông qua xây dựng và vận hành các hệ thống tự động hóa thủ tục thuế và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ thuế như VNACCS; GTT; MHS; KTT; miễn giảm hoàn, thu thuế điện tử 24/7,… giúp tiết kiệm nhân lực vừa đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản hóa quy trình thu nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan. Đến nay, tỷ lệ thu thuế điện tử của cơ quan hải quan đạt 99,8% tổng thu. Theo bà Lê Như Quỳnh - Cục trưởng Cục Thuế XNK, phát huy những kết quả đạt được, tới đây, đơn vị tiếp tục ưu tiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dự báo lập, xây dựng, thực hiện dự toán thu ngân sách hàng năm. Bên cạnh đó, từng bước tự động hóa quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, quản lý nợ thuế và các công tác quản lý thuế khác... Cục Thuế XNK cũng dành ưu tiên tham mưu, xây dựng hệ thống quản lý thuế XNK ngang bằng hải quan các nước tiên tiến trên thế giới, tiến tới hải quan số, hải quan thông minh, biên giới thông minh, hải quan xanh, đúng như tôn chỉ, mục đích của Tổ chức Hải quan thế giới. Số thu từ xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh Trong giai đoạn 1994 - 2003 thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 222.120 tỷ đồng; giai đoạn 2004 - 2013 thu đạt 1.332.658 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với giai đoạn trước và giai đoạn 2014 - 2023 thu đạt 3.242.189 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2004 - 2013. Hồng Vân