(TBTCO) - Nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ găm hàng, dừng hoạt động kinh doanh không thông báo, gây khan hiếm nguồn cung xăng dầu... từ đêm 10/3, rạng sáng ngày 11/3, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành tổng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.

Ông Trần Việt Hùng (trái)- Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội kiểm tra, giám sát 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tối 10.3. Ảnh: Tư liệu

Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, đêm ngày 10/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên địa bàn TP. Hà Nội về việc một số cây xăng có dấu hiệu "găm hàng, chờ tăng giá", lực lượng QLTT Hà Nội đã huy động 4 đoàn kiểm tra, giám sát các hành vi vi phạm.

Theo đó, đoàn kiểm tra của lực lượng QLTT đã phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH tập đoàn Nhật Thu (xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất) có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng đối với hành vi "găm hàng, chờ tăng giá" của cây xăng này.

Thông tin từ các đội quản lý thị trường phụ trách quận, huyện cho thấy, đã xảy ra hiện tượng một số cửa hàng tạm ngừng bán hàng vì thiếu nguồn cung xăng dầu, do nhập hàng từ một số đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh khác.

Cụ thể từ 23 giờ ngày 10/3, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nam Triệu 2 tại 125 Trần Phú (quận Hà Đông) và cửa hàng bán lẻ xăng dầu chi nhánh Thanh Xuân - Công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên, địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đã dừng bán xăng E5 RON 92 và xăng A95, mặt hàng dầu DO bán bình thường.

Qua xác minh, 2 cửa hàng có ký hợp đồng mua bán xăng dầu với thương nhân phân phối là Công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên, địa chỉ tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), doanh nghiệp phân phối chưa cung cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tại cửa hàng xăng dầu Kim Quan (xã Kim Quan, huyện Thạch Thất) và cửa hàng xăng dầu Thạch Xá (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) mặc dù hoạt động bán xăng diễn ra bình thường, nhưng các cột bơm dầu dừng hoạt động, kết quả kiểm tra cho thấy bồn chứa đã hết dầu.

Đại diện cửa hàng trình bày nguyên nhân do thương nhân phân phối là Công ty CP tập đoàn đầu tư và phát triển Trường An, địa chỉ số 20 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) chưa kịp cung cấp dầu.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên nêu rõ, đơn vị đã có văn bản đề xuất Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường 2 tỉnh Nam Định và Hưng Yên thẩm tra, xác minh, giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh của các thương nhân phân phối cung cấp xăng dầu trên. Đồng thời, yêu cầu những doanh nghiệp này cam kết cung cấp đầy đủ nguồn hàng cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, qua đó không để xảy ra hiện tượng khan hàng, hết hàng tại các cơ sở bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, nếu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cố tình găm hàng chờ tăng giá trục lợi thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Với hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, rút giấy phép kinh doanh, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Bình, Điều 30 Nghị định 67/NĐ-CP về xử phạt lĩnh vực xăng dầu cho biết, với hành vi không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng; niêm yết thời gian bán hàng không rõ ràng, không dễ thấy sẽ bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Mức phạt tiền sẽ tăng lên từ 20-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền; không bán hàng, ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền; giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng…/.