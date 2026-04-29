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Khánh Hòa tăng kiểm soát chất thải, ngăn phát sinh điểm nóng ô nhiễm

Nguyễn Vân

Nguyễn Vân

[email protected]
15:00 | 29/04/2026
(TBTCO) - Từ quản lý rác thải công nghiệp, nước thải đến kiểm soát xả nhựa xuống biển, Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp siết chặt bảo vệ môi trường.
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UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND (có hiệu lực từ đầu tháng 5/2026) quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động phát sinh chất thải. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả kiểm soát ô nhiễm, hạn chế tình trạng xả thải trái phép và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường tại địa phương.

Khánh Hòa tăng kiểm soát chất thải, ngăn phát sinh điểm nóng ô nhiễm
Khánh Hòa tăng kiểm soát chất thải, ngăn phát sinh điểm nóng ô nhiễm. Ảnh: TL

Theo quy định, công tác quản lý chất thải phải bảo đảm phân định rõ trách nhiệm giữa chủ nguồn thải, đơn vị thu gom, vận chuyển và cơ quan quản lý nhà nước. Việc quản lý cũng phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Đáng chú ý, các chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc phân loại, lưu giữ và chuyển giao xử lý đúng quy định. Tỉnh nghiêm cấm hành vi đổ, chôn lấp hoặc chuyển giao các loại chất thải này vào điểm tập kết rác sinh hoạt.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân, phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường không được lưu thông qua khu vực trung tâm đô thị và nơi đông dân cư trong các khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ.

Trong lĩnh vực thủy sản, Khánh Hòa yêu cầu các tàu cá phải trang bị thiết bị lưu chứa rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa trên tàu. Các hành vi xả nhựa, dầu mỡ hoặc chất thải trực tiếp xuống biển bị nghiêm cấm. Toàn bộ rác phát sinh phải được đưa vào bờ và bàn giao cho đơn vị quản lý cảng cá để xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè, chủ cơ sở có trách nhiệm thu gom bao bì thức ăn, hóa chất và các vật liệu hư hỏng để đưa vào bờ xử lý, không để phát sinh ô nhiễm môi trường biển.

Tỉnh cũng yêu cầu các ban quản lý vịnh và khu du lịch thường xuyên tổ chức vệ sinh mặt nước trong phạm vi quản lý, đồng thời bố trí các điểm tập kết ven bờ để tiếp nhận rác thải từ tàu thuyền và hoạt động du lịch.

Đồng thời đó, công tác giám sát chất lượng không khí và các nguồn phát sinh bụi sẽ được tăng cường nhằm kịp thời cảnh báo nguy cơ ô nhiễm cho cộng đồng dân cư. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải áp dụng biện pháp giảm thiểu, thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên toàn địa bàn. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, phát sinh điểm nóng ô nhiễm hoặc xả thải trái phép kéo dài mà không được xử lý kịp thời.

Việc siết chặt quản lý chất thải được xem là bước đi quan trọng của Khánh Hòa trong nỗ lực bảo vệ môi trường biển, môi trường đô thị và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Nguyễn Vân
Từ khóa:
quản lý chất thải quản lý chất thải công nghiệp kiểm soát ô nhiễm môi trường Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường

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