Kho bạc Nhà nước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn phát triển mới

Nguồn nhân lực phát triển cả về quy mô và số lượng Thời điểm mới thành lập (ngày 1/4/1990), hệ thống KBNN có tổng số 7.420 người. Đến 30/9/2024, hệ thống KBNN có 13.070 người. So với ngày đầu mới thành lập, đến nay quy mô nguồn nhân lực hệ thống KBNN đã tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên, so với năm 2011, quy mô nguồn nhân lực hệ thống KBNN giảm 19% do thực hiện chính sách cắt giảm, tinh giản biên chế.