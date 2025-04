(TBTCO) - Lần đầu tiên, xe bus điện do Công ty Kim Long Motor Huế sản xuất với công nghệ hiện đại, thiết kế bắt mắt và tiêu chuẩn an toàn cao, giá cạnh tranh được xuất khẩu sang Hàn Quốc – một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về sản xuất ô tô.

Đại diện Công ty Kim Long Motor Huế và Công ty Daon Mobility (Hàn Quốc) ký kết hợp đồng mua bán, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của Kim Long Motor.

Chiều 9/4, tại TP. Huế, Công ty Kim Long Motor Huế và Công ty Daon Mobility (Hàn Quốc) chính thức ký kết Hợp đồng mua bán, theo đó Kim Long Motor sẽ cung cấp 200 xe bus các loại thương hiệu Kim Long để xuất khẩu sang Hàn Quốc nhằm phục vụ cho hoạt động khai thác tour du lịch và đưa đón học sinh, sinh viên tại Hàn Quốc.

Hợp đồng này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của Kim Long Motor, đồng thời khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng vượt trội của sản phẩm thương hiệu Kim Long, góp phần đưa các sản phẩm ô tô "made in Vietnam" ghi dấu trên bản đồ ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng về mặt công nghệ và vị thế quốc gia. Việc xe buýt mang thương hiệu Việt Nam lăn bánh trên các tuyến phố Seoul, Incheon hay Busan cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ chuỗi giá trị sản xuất ô tô – từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo và tự tin tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là bước đi mở rộng không gian thị trường xuất khẩu cho ngành công nghiệp ô tô trong nước, góp phần định hình hình ảnh một Việt Nam đổi mới, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Daon Mobility là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và phát triển các giải pháp giao thông xanh. Trong những năm qua, Daon Mobility đã đưa về thị trường Hàn Quốc nhiều dòng xe bus thuần điện hiện đại, nổi bật là xe bus thuần điện 12 m và xe bus thuần điện 11 m sàn thấp, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu giao thông đô thị hiện đại.

Trước xu hướng phát triển hệ thống vận tải học đường và du lịch bền vững, các doanh nghiệp vận tải Hàn Quốc đặc biệt chú trọng mở rộng đa dạng phân khúc và chủng loại bus thuần điện, thì các loại xe của Kim Long Motor cũng chính là các dòng sản phẩm mà Daon Mobility tin tưởng lựa chọn để Kim Long Motor trở thành đối tác chiến lược cung cấp xe bus thuần điện xuất khẩu sang Hàn Quốc trong những năm tới.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: "Hợp đồng Kim Long Motor cung cấp xe bus cho Daon Mobility xuất khẩu sang Hàn Quốc là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Kim Long Motor không chỉ khẳng định năng lực sản xuất xe ô tô tại Việt Nam mà còn mở rộng thêm cánh cửa xuất khẩu ra quốc tế của các sản phẩm ô tô "made in Vietnam"".

Xe Kim Long Bus thuần điện sử dụng pin xe điện công nghệ Pin Lithium Polymer, là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm chi phí vận hành, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông của Hàn Quốc

50 chiếc xe bus điện đầu tiên xuất sang Hàn Quốc vào cuối quý II

Theo kế hoạch, lô xe đầu tiên gồm 50 chiếc xe bus thuần điện (EV Bus) thương hiệu Kim Long sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc trong cuối quý II/2025. Sản phẩm là các xe bus thuần điện của Kim Long Motor đáp ứng hoàn các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế cao cấp, đồng thời dòng xe EV Bus được tùy biến linh hoạt để phù hợp với điều kiện khí hậu, hạ tầng giao thông và các quy chuẩn rất nghiêm ngặt về an toàn của Hàn Quốc.

Sở hữu thiết kế hiện đại với chiều dài tổng thể 7,5 m, mẫu bus thuần điện Kim Long Motor có kiểu dáng đẹp, tiện nghi sang trọng, khá gọn gàng bắt mắt, cho phép xe di chuyển linh hoạt, an toàn và hiệu quả trong các tuyến phố đông đúc, khu vực dân cư hoặc trường học. Dù chiều dài lên đến 7,5 m nhưng mẫu xe Kim Long Bus thuần điện (EV Bus) này được thiết kế với sức chứa chỉ tối 22 hành khách sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khai thác tour du lịch và đưa đón sinh viên, học sinh tại các thành phố lớn tại Hàn Quốc.

Dòng xe Kim Long Bus được trang bị hệ thống cầu xe Dongfeng Dana, một thương hiệu được ứng dụng công nghệ tiên tiến đến từ Hoa Kỳ, hiện đang được sử dụng rộng rãi trên hơn 90% các loại xe thương mại trên toàn thế giới. Ngoài ra, xe được tích hợp các hệ thống an toàn tiên tiến gồm: Hệ thống phanh điện tử EBS, hệ thống phanh khẩn cấp nâng cao AEBS, hệ thống Auto Hold kết hợp phanh tay điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, cùng hệ thống cân bằng điện tử ESC giúp xe luôn ổn định trong mọi điều kiện giao thông công cộng. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDWS, cảm biến va chạm, cửa tự động chống kẹt và tính năng cảnh báo khi hành khách lên/xuống xe. Đặc biệt, hệ thống giám sát hành trình thông minh cho 3 phép phụ huynh và nhà trường theo dõi lịch trình di chuyển, góp phần nâng cao mức độ an toàn và yên tâm trong quá trình vận hành xe.

Xe Kim Long Bus thuần điện sử dụng pin xe điện công nghệ Pin Lithium Polymer đến từ thương hiệu SK (Hàn Quốc), với công suất 170 kW và tầm hoạt động lên tới 310 km cho mỗi lần sạc. Đây là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm chi phí vận hành, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông của Hàn Quốc.

Nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi của xe Kim Long Bus thuần điện.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Kim Hyun, Chủ tịch Daon Mobility cho biết: "Trong quá trình tìm kiếm một đối tác thật sự đáng tin cậy cho kế hoạch cung cấp các loại xe để khai thác tour du lịch và phục vụ đưa đón học sinh tại Hàn Quốc, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Kim Long Motor Huế, không chỉ bởi quy mô, năng lực sản xuất, mà còn bởi tầm nhìn phát triển và tinh thần cầu thị rất rõ ràng trong từng sản phẩm. Đặc biệt, các chuyến tham quan thực tế tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế đã thực sự để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi cùng được chứng kiến quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư và chuyên gia người Việt Nam. Trên nền tảng tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa Daon và Kim Long Motor sẽ không chỉ dừng lại ở con số 200 xe bus thuần điện xuất khẩu sang Hàn Quốc mỗi năm mà sẽ chắc chắc tiếp tục mở rộng trong tương lai, cùng nhau góp phần thúc đẩy quá trình xanh hóa hệ thống giao thông và tiến tới mục tiêu phát triển bền vững mà cả hai bên đều đang theo đuổi".

Theo đó, lô 50 xe bus thuần điện Kim Long sẽ chính thức được đưa vào vận hành tại các đô thị lớn như Seoul, Incheon và Busan, mở đầu cho hành trình DAON Mobility cùng với 4 những chiếc xe bus Kim Long góp phần hiện thực hóa mục tiêu khai thác tour du lịch và xanh hóa hệ thống giao thông học đường tại Hàn Quốc.