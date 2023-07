Lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 cần sát thực tế

Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2024 tăng khoảng 5 - 7% Tại Thông tư 51/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2024 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng khoảng 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2023 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2024 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2023.