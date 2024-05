Lợi nhuận trái chiều, cổ phiếu bất động sản vẫn nằm trong nhóm tăng giá khá tốt của thị trường

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2024, lợi nhuận sau thuế của nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết giảm mạnh. Không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh, cổ phiếu ngành bất động sản vẫn luôn là cổ phiếu “được dòng tiền ưu ái” trong 3 tháng đầu năm.

Trái chiều lợi nhuận quý I

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận tăng mạnh. Cụ thể, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG), trong quý I có doanh thu đạt 1.312 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 441 tỷ đồng, tăng 10 lần, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 33,6%. AGG báo lãi trước thuế 308 tỷ đồng, tăng 8,8 lần; lãi sau thuế 214 tỷ đồng, tăng 17,8 lần (so với cùng kỳ năm trước).

Kết thúc quý I/2024, nhiều ông lớn bất động sản ghi nhận lợi nhuận giảm sâu, thậm chí là lỗ. Ảnh minh hoạ.

Một doanh nghiệp khác trong lĩnh vực bất động sản là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) có doanh thu thuần tăng 534,2 tỷ đồng, tương đương 62,4%. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố và đất nền đạt 291,7 tỷ đồng (tăng 10,5%), doanh thu từ dịch vụ bất động sản đạt 190 tỷ đồng (tăng 156% so với cùng kỳ năm ngoái), ngoài ra dịch vụ khác đạt 52,3 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ở mức 305,7 tỷ đồng, tăng 55%, lãi gộp đạt 228,4 tỷ đồng, tăng tới 73% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế quý I/2024 của DXS đạt 53,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 44 tỷ đồng của quý I/2023.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 1.572% đạt mức 11,8 tỷ đồng. Với kết quả này, NHA đã hoàn thành 23% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Lợi nhuận sau thuế của 60/130 doanh nghiệp đại diện 74,4% vốn hóa toàn ngành) giảm mạnh 82%. Nếu tính lợi nhuận của 59 doanh nghiệp bất động sản còn lại, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp sẽ giảm ở mức 15,1% do ảnh hưởng của nhóm bất động sản nhà ở (KDH, DIG, NLG). Trong khi đó, bất động sản khu công nghiệp duy trì tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ nhờ BCM, SZC, SZB.

Tương tự, CTCP Sonadezi Châu Đức (mã: SZC) cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2024 tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ đạt 216 tỷ đồng. Bất chấp chi phí tăng 168%, SZC vẫn lãi đậm hơn 65 tỷ đồng, gấp 5,5 lần mức lợi nhuận quý I/2023.

Bên cạnh những doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tốt còn có nhiều doanh nghiệp trong ngành khác có kết quả kinh doanh quý I không mấy khả quan. Có thể kể đến như CTCP Đầu tư Nam Long (NLG). Kết thúc quý I, NLG báo lỗ sau thuế 46,6 tỷ đồng. Lý do bởi biên lợi nhuận gộp giảm sâu, từ mức 68% quý I/2023 về 42,3% trong quý I/2024.

Ngoài ra, doanh thu thuần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) quý I/2024 đạt 334 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 47% còn 174 tỷ. KDH có lãi trước thuế 101 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 64 tỷ đồng, giảm 68%.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) trong quý I cũng ghi nhận khoản lỗ 121,2 tỷ đồng, mức lỗ quý cao nhất kể từ khi niêm yết tới nay. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính chỉ 12 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ, do không còn thu nhập từ các khoản đầu tư.

Cổ phiếu ngược dòng kết quả kinh doanh

Trong quý I, mặc dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản trái chiều, nhưng các công ty chứng khoán đều đặt kỳ vọng vào bất động sản trong năm 2024.

Đánh giá về thị trường bất động sản, đa phần giới phân tích đều kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phục hồi tốt hơn trong năm nay. Theo Chứng khoán MBS, động lực đến từ 3 Luật quan trọng (nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản) đã dược thông qua cùng các thông tư, nghị định góp phần tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; các chính sách tín dụng dần được nới lỏng, lãi suất cho vay giảm.

Dù vậy, nguồn cung trong năm 2024 - 2025 vẫn bị thắt chặt do các bộ luật vẫn cần đợi hệ thống văn bản hướng dẫn. Chứng khoán MBS kỳ vọng, các doanh nghiệp đang có dự án có thể mở bán và quỹ đất sạch được hưởng lợi trong giai đoạn này.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư có thể xem xét mua vào các cổ phiếu bất động sản khi giá cổ phiếu có sự điều chỉnh và lựa chọn những doanh nghiệp có triển vọng tốt. Ảnh minh hoạ.

Trên thị trường chứng khoán, trái ngược với bức tranh lợi nhuận các doanh nghiệp bất động sản đón nhận kết quả trái chiều trong quý I/2024 thì cổ phiếu bất động sản vẫn tiếp tục được đánh giá là cổ phiếu nằm trong nhóm tăng giá khá tốt của thị trường.

Theo đó, một số mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng khá ổn như VIC, KDH, VPI, NLG, KSF, TCH, QCG, NTL, TIG, NBB, CKG… Trong đó, TCH (Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy) và QCG (Quốc Cường Gia Lai) là hai mã bất động sản đang phục hồi vượt trội hơn trong nhóm bất động sản.

Với TCH, mã này đã tăng 20% so với thời điểm giữa tháng 4/2024, về lại vùng giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Với QCG, mã này cũng về lại vùng giá sát 17.000 đồng/cổ phiếu. Còn với KDH, cổ phiếu này nằm trong top được khối ngoại mua ròng mạnh trong 3 phiên liên tiếp gần nhất.

Hiện tại, nhiều cổ phiếu bất động sản đang giao dịch ở mức P/B thấp hơn so với mức P/B trung bình trong vòng 5 năm qua. Chứng khoán KBSV khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét mua vào các cổ phiếu bất động sản khi giá cổ phiếu có sự điều chỉnh và lựa chọn những doanh nghiệp có triển vọng tốt với quỹ đất sạch lớn có đầy đủ pháp lý, có các dự án đang triển khai và mở bán và cơ cấu tài chính an toàn. Các cơ hội đầu tư đáng chú ý là những cổ phiếu như VHM, KDH, NLG, DXG./.