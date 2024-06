Long An: Nhiều “chưa” tại dự án Cát Tường Phú An

(TBTCO) - Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, dự án Cát Tường Phú An chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… Do đó, chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Cơ quan công quyền đề nghị chủ đầu tư dự án Cát Tường Phú An thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: Kỳ Phương Chiều ngày 25/6, nguồn tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, dự án Cát Tường Phú An (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Cát Tường An - SW làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 10930/QĐ-UBND ngày 21/11/2023; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 26/01/2024. Công ty TNHH Cát Tường An - SW đang thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cho dự án. Hiện nay, dự án Cát Tường Phú An chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chưa có ý kiến của Sở Xây dựng về việc huy động vốn, theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Do đó, dự án này chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan. Trước đó, vào ngày 26/2/2024, TBTCVN online đã có các bài viết phản ánh liên quan đến vấn đề tại dự án Cát Tường Phú An. Sau đó, đến ngày 19/3/2024, UBND huyện Đức Hoà đã có văn bản số 3785/UBND-HT để chấn chỉnh việc giao dịch mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Cát Tường Phú An. Qua đó, UBND huyện Đức Hòa đề nghị chủ đầu tư dự án Cát Tường Phú An không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại Cát Tường Phú An khi chưa đủ điều kiện giao dịch. Đồng thời, Công ty TNHH Cát Tường An - SW sớm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy và xây dựng để đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định. UBND huyện Đức Hòa sẽ phối hợp cùng Thanh tra Sở Xây dựng thu thập, thông tin về việc kinh doanh bất động sản, nếu phát hiện hành vi giao dịch, ký hợp đồng chuyển nhượng khi không đảm bảo đầy đủ các điều kiện kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 10/4/2024, Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp cùng các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, UBND huyện Đức Hoà… về việc kinh doanh bất động sản tại dự án Cát Tường Phú An. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Trang – Phó Giám đốc Sở Xây dựng kết luận, tỉnh Long An đang thực hiện cải thiện môi trường đầu tư tốt cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định. Vì vậy, để đảm bảo tốt môi trường đầu tư của tỉnh, đề nghị doanh nghiệp phải thực hiện trình tự đầu tư và kinh doanh bất động sản đảm bảo đúng quy định. Sở Xây dựng Long An đề nghị UBND huyện Đức Hòa tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn huyện, UBND xã Mỹ Hạnh Nam theo dõi tình hình liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Kỳ Phương