Ngành du lịch phần đấu đón 65 triệu lượt khách trong năm 2022

(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu năm 2022 phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó: khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế; khách du lịch nội địa đạt khoảng 60 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đạt 400 nghìn tỷ đồng.

Ngày 23/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có tất cả 192 sự kiện, hoạt động chính và bên lề. Năm du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam.

Theo công bố chính thức, Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện, hoạt động, trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức.

Tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022, gồm: du xuân đất Quảng; du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm); du lịch Chu Lai điểm hẹn; du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè; du lịch - sắc màu di sản. Nằm trong chuỗi hoạt động này còn có 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

Điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia 2022 là Lễ khai mạc với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 25/3/2022, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT); Lễ bế mạc và chào đón năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào cuối tháng 12/2022.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.M

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Quảng Nam là địa phương có bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến lâu đời, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ thú, độc đáo và hấp dẫn như: Hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm; các làng nghề truyền thống như rau Trà Quế, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, rừng dừa nước Bảy Mẫu, nghệ thuật bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Với những tiềm năng này, Quảng Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế nhắc đến trong thời gian qua như: Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) trao tặng là “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2019 và 2021; Tạp chí danh tiếng Time Out (Vương quốc Anh) bình chọn là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới năm 2022.

Việc lựa chọn Quảng Nam để tổ chức Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” sẽ góp phần rất lớn thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn trong thời gian tới.

