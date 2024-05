Nhà đầu tư đối mặt với những rủi ro nào khi mua vàng tại PNJ?

(TBTCO) - Giá vàng trong nước liên tục biến động. Các đơn vị kinh doanh vàng điều chỉnh chênh lệch mua vào - bán ra ở mức cao, lên đến hàng triệu đồng/lượng khiến nhà đầu tư có nguy cơ thua lỗ nếu mua vàng trong thời gian ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) báo lãi kỷ lục trong quý I/2024.

Lãi lớn nhìn từ 1 doanh nghiệp kinh doanh vàng

Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý I/2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.594 tỷ đồng (tăng 28,6% so với cùng kỳ và 34% với kế hoạch năm 2024), tăng so với nền rất cao của công ty năm 2023, vượt mức kỷ lục năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 738 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn tới 17% so với quý IV/2023.

Trong đó, doanh thu trang sức bán lẻ quý I/ 2024 tăng 12,1% so với cùng kỳ nhờ nỗ lực tung ra các bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả. Doanh thu từ vàng 24K (hay còn gọi là vàng 9999) của PNJ tăng tới 66% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu tăng trong ngày Vía Thần tài.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ có xu hướng tăng trong quý I. Ảnh: PNJ.

Biên lợi nhuận gộp của PNJ giảm từ 19,4% trong quý I/2023 xuống 17,1% trong quý I/2024 do giá nguyên vật liệu vàng tăng cao. Tổng chi phí hoạt động quý I/ 2023 tăng 13.2% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ mức 46.5% năm 2022 lên mức 49.0% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của PNJ đạt 12.969 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất với 73% tổng cơ cấu, đạt 9.511 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền đã tăng 85%, lên mức 1.661 tỷ đồng.

Cũng trong quý I, nợ phải trả của PNJ này là 2.494 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm. Trong đó, giảm mạnh nhất là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khi giảm 85%, còn 363 tỷ đồng.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới, nhà đầu tư cần cẩn trọng

Về diễn biến thị trường vàng trong nước, kết thúc quý I/2024, giá vàng miếng SJC neo ở mức 78,3 triệu đồng/lượng mua vào và 80,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với đầu năm, giá vàng SJC đã tăng 7,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 7,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC đã tăng lên 2,5 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Tính đến ngày 7/5/2024, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng nhanh gần 1 triệu đồng, tạo lập đỉnh mới 87,5 triệu đồng. Sang hôm nay 9/5, giá vàng miếng SJC vọt lên tới 88,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao nhất từ trước đến nay.

Lý giải nguyên nhân giá vàng liên tục tăng “nóng”, các chuyên gia kinh tế cho biết, nguyên nhân đến từ việc lãi suất tiết kiệm các ngân hàng đồng loạt tăng, cầu tăng đột biến và thanh khoản, giao dịch của vàng SJC trên thị trường ít.

Kết phiên đấu thấu vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước ngày 8/5/2024, có 3 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng trên tổng số 16.800 lượng. Ảnh minh hoạ

Về chênh lệch mua vào – bán ra, theo ghi nhận, PNJ là doanh nghiệp có mức chênh lệch mua và bán cao hơn so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành. Đơn cử tại ngày 7/5/2024, PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 85,1 – 87,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch giữa mua và bán là 2,3 triệu đồng. Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 85,5 – 87,4 triệu đồng/ lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch giữa mua và bán là 1,9 triệu đồng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, giá vàng giao dịch ở mức 85,3 – 86,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch giữa mua và bán là 1,5 triệu đồng. Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 85,4 – 87,4 triệu đồng/ lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch giữa mua và bán là 2 triệu đồng.

Việc mức giá mua vào – bán ra chênh lệch cao có thể dẫn đến rủi ro cho nhà đầu tư khi phải đối diện nguy cơ thua lỗ nếu mua vàng ngắn hạn trong bối cảnh thị trường vàng đầy biến động.

Bên cạnh đó, việc giá vàng liên tục tăng cũng được các chuyên gia khuyến cáo và lưu ý, vàng đang trong "cơn sốt giá" và biến động khó lường, do đó, các nhà đầu tư cần cẩn trọng trong quyết định, không nên xuống tiền đầu tư vàng thời điểm này cũng như lựa chọn vàng làm kênh đầu tư duy nhất.

Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế đặc biệt khuyến nghị, không nên đầu tư "lướt sóng" mà cần đầu tư cẩn thận, giữ vàng ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm.