Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường

(TBTCO) - Sáng 25/10, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Kết quả biểu quyết như sau: Có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

Từ trái sang phải: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Ông Lê Hoài Trung được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán tại TP. Huế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ tháng 10/2023), đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và nay được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi TP. Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ (mới).

Tại Quyết định số 2159/QĐ-TTg, ngày 28/9/2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ và nay được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Trần Đức Thắng được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trần Đức Thắng, sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ); là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Trần Đức Thắng từng làm Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Từ năm 2018 - 2022, ông Thắng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm các cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 10/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1/7/2025.

Ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1559/QĐ-TTg điều động ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và nay được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.