Quốc hội có tân Tổng thư ký, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu

(TBTCO) - Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Ngày 25/10, Quốc hội đã tiến hành các quy trình bầu, phê chuẩn và thông qua nghị quyết đối với một số chức danh quan trọng thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ trái qua phải: Bà Nguyễn Thanh Hải, ông Nguyễn Hữu Đông, ông Lê Quang Mạnh

Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội, trình độ Tiến sĩ Kinh tế; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan trung ương và địa phương, như: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018 - 2019), Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ (2019 - 2020), Bí thư Thành ủy Cần Thơ (2020 - 2025), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ.

Ngày 22/5/2023, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, ông được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 2/2025 đến 9/2025, ông giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, và từ tháng 9/2025, đảm nhiệm nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trước khi chính thức được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 10.

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán Hà Nội; trình độ chính trị cao cấp; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Bà Nguyễn Thanh Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 23/5/2020, bà được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV (tháng 6/2024), Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Sau đó, bà được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Khi Ban Công tác đại biểu được nâng cấp và đổi tên thành Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, bà tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cho đến khi được tín nhiệm giao trọng trách mới.

Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội

Với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hữu Đông làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê tỉnh Phú Thọ; trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật; là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XII - dự khuyết, XIII) và Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông từng là Kiểm sát viên TP. Việt Trì. Sau đó, ông kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại địa phương như Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 10/2015, ông Nguyễn Hữu Đông lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, sau đó được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, rồi được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV (tháng 9/2020), ông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Từ tháng 9/2025, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV trước khi được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban tại kỳ họp này./.