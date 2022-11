(TBTCO) - Chiều 9/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan hữu quan và thống nhất với Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Quốc hội thông qua Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi với số phiếu tán thành cao.

Theo đó, về phương thức cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật), có ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm của cụm từ “chiếm tỷ lệ cơ bản” trong nội dung "lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm tỷ lệ cơ bản trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép" như quy định tại khoản 6 Điều 1 của dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Quy định lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm “tỷ lệ cơ bản” trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép thể hiện tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật nhằm khẳng định mục đích sử dụng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là chính. Việc lượng hóa “tỷ lệ cơ bản” sẽ được thể hiện trong đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể quốc phòng, an ninh cũng như giải pháp công nghệ viễn thông trong từng thời kỳ.

Dự thảo Luật giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo tính linh hoạt, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ cụm từ “tỷ lệ cơ bản” thể hiện tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải trình về một số ý kiến còn khác nhau về lựa chọn phương án cấp tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chỉnh lý điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện (khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật) như sau: “Trường hợp đặc biệt, băng tần quy định tại khoản 2 Điều này được cấp cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh với thời hạn không quá 3 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”./.