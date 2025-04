Quy định chặt chẽ giúp quản lý ngân quỹ nhà nước hiệu quả

Bổ sung quy định để sử dụng hiệu quả nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi Theo Kho bạc Nhà nước, hiện đã bổ sung quy định cụ thể về sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua bán lại trái phiếu chính phủ. Theo đó, ngoài các kỳ hạn mua bán lại là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày theo quy định cũ, đã bổ sung thêm các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phù hợp với các kỳ hạn giao dịch phổ biến trên thị trường giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ hiện nay, giúp cho nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được quản lý hiệu quả và linh hoạt hơn. Ngoài ra, hiện đã bổ sung các quy định về gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại, bảo đảm vừa an toàn, đáp ứng khả năng chi trả, vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Theo đó, chỉ gửi ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, có chất lượng tốt, mức độ an toàn cao theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thời hạn gửi tối đa không quá 3 tháng; hạn mức gửi tối đa không quá 50% khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Đồng thời, thực hiện đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch; Kho bạc Nhà nước thực hiện gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại…