(TBTCO) - Tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án, trong đó có dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư 5 dự án

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp sáng 19/4 một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 20 ngày. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ Hai, ngày 23/5, dự kiến bế mạc vào thứ Sáu, ngày 17/6/2022 và dự phòng ngày 18/6/2022.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nên đề nghị Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội; tuy nhiên vẫn có dự phòng phương án họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Về dự kiến chương trình, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do trong quá trình xây dựng dự án Luật này đã phát sinh một số vấn đề mới cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng. Tổng Thư ký Quốc hội trình UBTVQH theo hướng xin tiếp thu đề nghị của Chính phủ.

Đồng thời, Chính phủ đề nghị bổ sung một số nội dung gồm: trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; trình Quốc hội cho ý kiến 3 dự án là Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Chính phủ cũng đề xuất trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án: Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về các nội dung bổ sung, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đối với 3 dự án Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến của UBTVQH, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về 3 dự án luật này; khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng 3 luật để trình UBTVQH cho ý kiến, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42, UBTVQH đã thống nhất không ban hành Nghị quyết riêng về nội dung này, mà đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3.

Đối với Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa, chiều ngày 21/4/2022, UBTVQH mới xem xét nội dung này, nếu hồ sơ đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 3.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Chưa xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Riêng với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến của UBTVQH về việc quyết định chưa xem xét việc bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2022 để Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Còn về 5 dự án công trình quan trọng quốc gia, trong đó 2 dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị cho ý kiến, hồ sơ tài liệu của 5 dự án đã được Chính phủ gửi đến UBTVQH. Sau khi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, UBTVQH sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện thì sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị rút Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội ra khỏi dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3, do việc xây dựng Đề án này để triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án có đề xuất một số vấn đề không thuộc phạm vi Quốc hội quyết định. Do đó, Đề án này sẽ được trình Đảng đoàn Quốc hội xem xét, cho ý kiến để lãnh đạo tổ chức thực hiện theo hướng, nội dung nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định; nội dung nào thuộc thẩm quyền của UBTVQH sẽ trình UBTVQH.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến trong UBTVQH đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Tổng Thư ký Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các cơ quan của UBTVQH để rà soát các nội dung. Cơ bản nhất trí với dự kiến thời gian, chương trình họp, các ý kiến cũng cho rằng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh cơ bản kiểm soát thì việc Quốc hội họp tập trung cả kỳ là phù hợp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ UBTVQH cơ bản đồng tình với tờ trình và dự kiến nội dung chương trình, không bổ sung thêm các nội dung khác này vì không còn đủ thời gian để chuẩn bị.

Nhất trí về thời gian khai mạc kỳ họp vào ngày 23/5, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thời gian bế mạc phụ thuộc vào việc bố trí thời gian cho từng nội dung. Do đó, đề nghị Tổng Thư ký tiếp tục rà soát để bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp, xem xét thứ tự sắp xếp các nội dung làm việc; sử dụng các hình thức trình bày báo cáo đa dạng, tiết kiệm thời gian, từ đó tiết kiệm thời gian kỳ họp nhưng vẫn nâng cao được chất lượng. Tiếp tục rà soát các danh mục, các báo cáo của cơ quan liên quan, báo cáo gửi, bao gồm Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan.