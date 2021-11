Tập đoàn KSFinance lập “hat-trick” tại Dot Property Vietnam Awards 2021

(TBTCO) - Với hướng đi tiên phong trong việc phát triển các giải pháp tài chính thông minh, kiến tạo nên những trung tâm tài chính 4.0 và những công trình nghỉ dưỡng vươn tầm quốc tế, Tập đoàn KSFinance (KSF Group) đã xuất sắc được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2021.

Vượt qua nhiều tên tuổi, Tập đoàn KSFinance đã giành chiến thắng ngoạn mục khi được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng quan trọng của Dot Property Vietnam Awards. Đây là giải thưởng uy tín thường niên có tầm ảnh hưởng lớn của ngành bất động sản (BĐS) Việt Nam, được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những đơn vị dẫn đầu trong xu hướng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước.

KSF Group được vinh danh với Giải thưởng công nhận đặc biệt cho giải pháp tài chính thông minh Việt Nam 2021.

Trong đó, bộ đôi “Giải thưởng công nhận đặc biệt cho giải pháp tài chính thông minh Việt Nam 2021 - Special Recognition Awards for Smart Finance Solution Vietnam 2021” cho KSF Group và giải thưởng “Trung tâm tài chính có kiến trúc mang tính biểu tượng Việt Nam 2021 - Best Financial Hub Iconic Design Vietnam 2021” cho dự án KSFinance Hà Nội được coi là một điểm sáng của lễ trao giải, khi đây là lĩnh vực ít chủ đầu tư Việt Nam có đủ năng lực để triển khai, nhưng lại là xu hướng tương lai của ngành bất động sản: các công trình và giải pháp phát triển bất động sản phục vụ cho lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech).

Ông Phan Ích Long - Phó Tổng Giám đốc KSF Group nhận Giải thưởng Trung tâm tài chính có kiến trúc mang tính biểu tượng Việt Nam 2021 cho dự án KSFinance Hà Nội

Theo đó, KSF Group đang từng bước tạo ra những bước đệm vững chắc cho ngành tài chính - ngân hàng thông qua các dự án BĐS của mình. Không chỉ xây dựng các trung tâm tài chính 4.0, KSF Group còn triển khai chiến lược phát triển mạng lưới văn phòng “All in one” chuẩn 5 sao trải dài khắp từ Bắc vào Nam, kết nối trực tiếp và đồng bộ với KSFinance App - một ứng dụng “All in one” trên thiết bị di động do KSF Group phát triển, có chức năng như một “văn phòng ảo” phục vụ mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của các nhà đầu tư (tìm hiểu thêm).

Chia sẻ tại lễ công bố giải thưởng về sản phẩm KSFinance App, ông Nguyễn Anh Tuân - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KSFinance, cho biết: “Điểm đặc biệt nhất của ứng dụng KSFinance App chính là công nghệ Open API, cho phép khách hàng thực hiện mọi giao dịch từ dịch vụ ngân hàng cho tới đầu tư và mua sắm, giải trí thông minh... Tựu trung lại là thoả mãn mọi nhu cầu từ A tới Z của khách hàng thông qua chỉ 1 vài “điểm chạm” trên smartphone. Để làm được điều này, chúng tôi ngay từ đầu đã xây dựng một chiến lược đầu tư quy mô và bài bản cho các nền tảng công nghệ, tiến tới làm chủ công nghệ lõi và chú trọng nâng cao tính cá nhân hoá trong trải nghiệm người dùng”.

Với tính ưu việt của hệ thống kết nối các trung tâm tài chính 4.0 và ứng dụng thông minh trên nền tảng số, mục tiêu của KSF Group trong tương lai là trở thành một đơn vị đứng đầu về phân phối BĐS. Các công nghệ hàng đầu sẽ giúp tự động hóa quy trình quản lý kinh doanh bất động sản, thông qua đó đẩy nhanh tốc độ bán hàng, giảm rủi ro tồn kho sản phẩm và xây dựng những chính sách bán hàng có lợi hơn cho khách hàng.

Song song với công nghệ tài chính và các trung tâm tài chính 4.0, KSF Group cũng đã và đang phát triển các dự án BĐS hạng sang với hướng đi khác biệt tại những vị trí đắc địa bậc nhất của các thành phố, các tỉnh thành trên cả nước. Sunshine Heritage Mũi Né - dự án vừa nhận giải Dự án biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021 - Best Beachfront Resort Villa Architecture Design Vietnam 2021, chính là điểm nhấn của KSF Group trong lĩnh vực BĐS. Sunshine Heritage Mũi Né được phát triển theo mô hình đô thị di sản kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí thông minh này được đánh giá sẽ trở thành điểm sáng của du lịch Phan Thiết - Bình Thuận, một điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách thượng lưu trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Tuân - Phó Tổng Giám đốc KSF Group nhận Giải thưởng Dự án biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021 cho dự án Sunshine Heritage Mũi Né.

Với việc sở hữu chuỗi biệt thự view biển biệt lập và riêng tư đầu tiên tại Việt Nam mang phong cách kiến trúc sang trọng, Sunshine Heritage Mũi Né giành được giải thưởng Dự án biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021. Đặc biệt, KSF Group sẽ ứng dụng công nghệ thời kỳ 4.0 để mở ra kỷ nguyên nghỉ dưỡng hoàn toàn mới, trải nghiệm và khám phá di sản theo một cách thông minh và thời thượng. Tại đây, những trầm tích cũ xưa sẽ được lưu giữ, bảo tồn và phát huy trong cuộc sống đương đại.

Chia sẻ về loạt giải thưởng vừa nhận được, ông Nguyễn Anh Tuân khẳng định: “Với các giải thưởng đã được vinh danh, KSF Group sẽ có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, đổi mới sáng tạo nhằm cho ra đời thêm nhiều dự án áp dụng triệt để công nghệ thời kỳ 4.0, cũng như các giải pháp tài chính thông minh và hiệu quả hơn nữa, góp phần đẩy mạnh thị trường bất động sản và công nghệ tài chính trên đường đua chuyển đổi số”.

Lấy trải nghiệm khách hàng trung tâm, lấy sự bền vững của cộng đồng làm định hướng phát triển, KSF Group đang nỗ lực tạo sức bật song song cho ngành BĐS và tài chính Việt. Những giải thưởng danh giá mà KSF Group vừa nhận được đã khẳng định cho bước đi đúng đắn và tầm nhìn chiến lược của tập đoàn trong hành trình tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và góp phần tạo đà phát triển cho ngành BĐS và tài chính của Việt Nam.

Được biết, cũng trong khuôn khổ của Dot Property Vietnam Awards 2021, cùng với KSF Group còn có nhiều tên tuổi chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Phú Mỹ Hưng, Sunshine Homes, Hưng Thịnh, TNR Holdings, Charm Group… tham gia và xuất sắc giành được các giải thưởng cho từng hạng mục, khẳng định tính uy tín và thu hút của hệ thống giải thưởng BĐS quy mô nhất Việt Nam này./.