TP. Hồ Chí Minh công bố những dự án nhà ở người nước ngoài được sở hữu

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn công bố danh mục 23 dự án nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong quá trình hội nhập, đồng thời hé mở cơ hội mới cho dòng vốn ngoại vào thị trường bất động sản thành phố.

Các dự án bất động sản đủ điều kiện bán cho người ngước ngoài trải dài tại nhiều khu vực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Toàn

Theo danh mục, các dự án nhà ở trải dài từ Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân cho đến Thủ Đức, với nhiều loại hình từ căn hộ cao tầng, khu phức hợp thương mại – dịch vụ cho đến nhà ở thấp tầng.

Trong đó, nổi bật trong danh sách có thể kể đến dự án Khu phức hợp Sóng Việt của Công ty CP Quốc Lộc Phát với diện tích gần 76.000 m2. Tiếp đến là Khu đô thị Vạn Phúc tại phường Hiệp Bình của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc, tổng quy mô lên tới hàng trăm nghìn m2.

Ngoài ra còn có Khu dân cư phức hợp trên đảo – giai đoạn 2 do Công ty CP Bất động sản Bình Thiên An đầu tư, diện tích hơn 51.000 m2; Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ trên trục Xa lộ Hà Nội (Công ty CP Đầu tư Thảo Điền – nay là Masterise Group)…

Theo đánh giá của các thành viên thị trường, việc công bố danh sách này không chỉ giúp thị trường minh bạch hơn mà còn tạo ra kênh thông tin chính thống, tránh tình trạng môi giới “thổi giá” hoặc giao dịch mập mờ vốn từng khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài e dè.

Hơn nữa, danh mục 23 dự án lần này sẽ tạo điều kiện để dòng vốn ngoại tiếp cận thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh một cách hợp pháp, nhất là trong bối cảnh nhiều tập đoàn nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hiện diện tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng - chuyên gia nghiên cứu thị trường cho biết, việc công khai dự án nào được phép sở hữu giúp giảm rủi ro pháp lý cho người mua, đồng thời tăng tính cạnh tranh minh bạch giữa các chủ đầu tư. Đây cũng là tín hiệu tốt cho phân khúc căn hộ trung – cao cấp, vốn đang có nhu cầu lớn từ khách hàng quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, cũng xuất hiện không ít thách thức. Luật Nhà ở quy định rõ tỷ lệ tối đa người nước ngoài được phép sở hữu tại một tòa nhà hay khu vực. Do đó, việc giám sát, kiểm soát giao dịch, tránh tình trạng “vượt trần” hoặc lợi dụng để đầu cơ, thao túng thị trường là yêu cầu đặt ra cho cơ quan quản lý.

Ở góc độ khác, ông Cao Hữu Phi - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Địa ốc COPiHOME cho rằng, trong bức tranh dài hạn, danh mục 23 dự án được công bố có thể coi là “phép thử” cho chính sách mở rộng quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài. Nếu vận hành minh bạch và hiệu quả, đây sẽ là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, bổ sung thêm nhiều dự án khác, đáp ứng xu hướng hội nhập.

Đồng thời, việc khuyến khích dòng vốn ngoại tham gia cũng có thể tạo ra tác động tích cực, buộc các chủ đầu tư trong nước phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cũng như tính minh bạch trong quản lý./.