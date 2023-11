Việt Nam - EU hợp tác thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam ủng hộ các giải pháp phát triển xanh của EU và thực hiện nghiêm túc những quy định này, mong muốn EU chia sẻ và giúp đỡ Việt Nam để cùng phát triển, cùng thắng. Đồng thời, Việt Nam cam kết ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp EU thành công, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Ngày 2/11 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế xanh 2023, nhằm hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng đến các mục tiêu bền vững của Việt Nam đến năm 2050.

Nhiều dư địa hợp tác trong quá trình chuyển đổi

Tại diễn đàn, lãnh đạo EU, EuroCham… đều đánh giá rất cao những thành tựu phát triển và tiềm năng to lớn của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, tuần hoàn, công nghệ cao. Đồng thời, họ đánh giá cao những dư địa hợp tác cũng như cam kết, nỗ lực và các giải pháp của Việt Nam nhằm hợp tác với các đối tác EU trong đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, như việc tham gia ký kết Tuyên bố chính trị thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với nhóm G7 và các đối tác quốc tế, trong đó có EU.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và đại diện EU, EuroCham tại diễn đàn.

Theo Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, 2050 là mốc quan trọng cho cả Việt Nam và EU khi Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng 0, EU là mốc thỏa thuận xanh châu Âu. Quá trình chuyển đổi xanh là lĩnh vực chính mà hai bên có thể hợp tác với nhau và hai bên phải hỗ trợ nhau để đầy nhanh quá trình chuyển đổi xanh này. Ngoài ra, ông cũng mong muốn hai bên hợp tác về lĩnh vực công nghệ xanh và cho biết EU sẵn sàng chia sẻ hiểu biết và hỗ trợ xây dựng hạ tầng liên quan cho Việt Nam…

EU hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, thị trường nhập khẩu lớn thứ 5. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang đứng vị trí đối tác thương mại thứ 16 của EU và là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN. Tính riêng về xuất khẩu, Việt Nam xếp thứ 11 trong số các nước cung ứng hàng hóa lớn nhất vào EU.

Theo ông Valdis Dombrovskis, Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng liên quan tới chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu và có quyết tâm mạnh mẽ để trở thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn. Vị trí địa chính trị thuận lợi, tài nguyên phong phú có thể hiện thực hóa thành các kết quả nếu Việt Nam có thể tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để có thể thu hút đầu tư chất lượng cao.

Giải quyết thách thức của quá trình chuyển đổi xanh đòi hỏi quá trình đầu tư rất nhiều vào hạ tầng và con người. Vì vậy, cần đa dạng hóa nguồn đầu tư và có khung pháp quy phù hợp để thu hút các nguồn đầu tư. Đồng thời phải có sự hỗ trợ của nhà nước…

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, từ thực tiễn phát triển của Hà Lan và Việt Nam đều thấy rằng, tăng trưởng kinh tế không bền vững sẽ gây ra rất nhiều tác hại. Cả hai đất nước đều đang gặp phải những thách thức về môi trường. Vì vậy, cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong giải quyết thách thức này, trong đó trước hết là sự tham gia của cộng đồng DN.

“Tăng trưởng xanh chính là tương lai chung. Chúng ta cùng chung tham vọng lớn và cùng nhau có thể biến khát vọng thành hiện thực… Việt Nam là mảnh đất của những cơ hội và đang có rất nhiều tiềm năng. Chúng ta hãy cùng hợp tác để Việt Nam và Hà Lan cùng trở thành những con “rồng xanh”, tận dụng và chớp lấy tất cả các cơ hội mới đang diễn ra trước” - Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh.

Việt Nam ủng hộ và thực hiện nghiêm túc các quy định xanh của châu Âu

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam và châu Âu đang rất tốt đẹp, đạt nhiều bước tiến lớn về hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư đến Việt Nam được ổn định và phát triển lâu dài. Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về thế chế, nhân lực, hạ tầng để góp phần giảm chi phí đầu vào sản phẩm của các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư châu Âu, để tạo ra sự cạnh tranh tốt hơn.

Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy đối mới sáng tạo, khởi nghiệp tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng rãi, trên nền tảng đó để hỗ trợ cho các nhà đầu tư thuận lợi hơn. Đồng thời, Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư trong bất cứ hoàn cảnh nào trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng bền vững, không hi sinh công bằng tiến bộ xã hội, hi sinh an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần nên sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, đảm bảo các nguồn năng lượng xanh cho các nhà đầu tư phát triển bền vững tại Việt Nam. Phát triển xanh, kinh tế xanh và kinh tế số là 2 mặt song song của một quá trình. Muốn phát triển xanh thì phải phát triển kinh tế số và ngược lại.

Thủ tướng khẳng định: “Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam ủng hộ các giải pháp phát triển xanh của EU và thực hiện nghiêm túc những quy định này. Nhưng Việt Nam là nước đang phát triển, là nền kinh tế đang chuyển đổi nên gặp nhiều khó khăn nên mong rằng khi Việt Nam ủng hộ và chấp hành các quy định của EU thì EU cũng chia sẻ và giúp đỡ Việt Nam để cùng phát triển, cùng thắng”.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn phía EU, EuroCham giúp đỡ Việt Nam về xây dựng thể chế, chính sách sao cho phù hợp, chia sẻ về lợi ích, rủi ro cùng nhau gánh vác.

Tiếp đó là chuyển giao công nghệ, quản trị sao cho khoa học, đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh đầu tư, hỗ tợ tài chính, kết hợp hợp tác công tư, các nguồn vốn, trong đó có JETP.

Thủ tướng mong các đối tác quốc tế, nhà đầu tư châu Âu tiếp tục hỗ trợ, tăng cường đầu tư tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải để góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho thế giới.

Thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng sau diễn đàn này, hai bên sẽ có bước tiến mới về quy hoạch, kế hoạch, tiếp tục hành động và đạt bước tiến mới trong phát triển kinh tế xanh. Đồng thời cho biết Việt Nam cam kết ủng hộ và tạo điều kiện cho các DN EU thành công với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.