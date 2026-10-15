Tài chính

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính, mở rộng đầu tư song phương

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
20:17 | 15/10/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 15/10/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Coldiron - Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ kiêm Giám đốc điều hành Chương trình SelectUSA.
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Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chào mừng bà Kelly Coldiron, Tham tán Thương mại Hoa Kỳ ông Everett Wakai cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng nhắc lại ấn tượng tích cực từ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA 2025 tại Washington D.C., đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Chương trình SelectUSA trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Thương mại Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính, mở rộng đầu tư song phương
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Cao Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đáng chú ý, nhân chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 79 của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Đại học Columbia, các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã trực tiếp tiến hành chuỗi hoạt động đối thoại chính sách và xúc tiến đầu tư sâu rộng với các tập đoàn, tổ chức tài chính hàng đầu Hoa Kỳ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai các kết quả thực chất đạt được sau chuyến công tác, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hai nước đang triển khai tích cực Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Thứ trưởng đánh giá cao vai trò cá nhân của bà Kelly Coldiron và Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư song phương. Buổi làm việc là cơ hội có ý nghĩa để hai bên trao đổi thẳng thắn về chính sách tài chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước.

Bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của Bộ Tài chính Việt Nam, bà Kelly Coldiron cảm ơn phía Việt Nam đã tham gia tích cực vào chương trình SelectUSA năm 2025 và trân trọng gửi lời mời Thứ trưởng cùng đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự kỳ hội nghị tiếp theo vào tháng 5/2027.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Thương mại Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính, mở rộng đầu tư song phương
Bà Kelly Coldiron - Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ kiêm Giám đốc điều hành Chương trình SelectUSA phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bà Kelly Coldiron cho biết chuyến công tác lần này, bao gồm chuỗi sự kiện chuỗi quảng bá SelectUSA Roadshow tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư và thu hẹp lo ngại về thâm hụt thương mại song phương. Đại diện phía Hoa Kỳ cũng bày tỏ mong muốn lắng nghe chia sẻ từ Bộ Tài chính Việt Nam về hành lang pháp lý quản lý dòng vốn đầu tư ra nước ngoài và khả năng tiếp cận nguồn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư sang Hoa Kỳ.

Phản hồi các quan tâm của Kelly Coldiron, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định Việt Nam luôn duy trì khung khổ pháp lý minh bạch, thuận lợi cho dòng vốn đầu tư ra nước ngoài thông qua Luật Đầu tư và hệ thống văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các giao dịch chuyển vốn và mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài được ngân hàng thương mại Việt Nam vận hành thông suốt, tuân thủ nghiêm ngặt quy định quản lý ngoại hối cùng chuẩn mực quốc tế.

Nhấn mạnh SelectUSA là kênh xúc tiến đầu tư rất hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị chương trình tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính cập nhật chính sách ưu đãi thuế tại các bang, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác bản địa và định chế tài chính Hoa Kỳ để đa dạng hóa kênh huy động vốn.

Bộ Tài chính cũng sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế năng động của Việt Nam - để hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp quan tâm đến môi trường đầu tư Hoa Kỳ.

Khẳng định cam kết này, bà Kelly Coldiron cho biết đội ngũ chuyên trách của SelectUSA sẽ duy trì hỗ trợ thông tin dữ liệu quanh năm cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Thương mại Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính, mở rộng đầu tư song phương
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề xuất một số nội dung phối hợp cụ thể. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân bà Kelly Coldiron tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối tác công bằng và cân bằng, đồng thời ủng hộ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, phía Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ trong các lĩnh vực trọng yếu như quản lý thuế kinh tế số, chống chuyển giá và hiện đại hóa hải quan.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam luôn coi trọng tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, cam kết duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Hoa Kỳ kinh doanh lâu dài, thành công tại Việt Nam.

Đức Minh
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