Vietcombank được vinh danh trong các giải thưởng quan trọng dành cho sản phẩm thẻ

(TBTCO) - Trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Visa Award, Tổ chức thẻ quốc tế Visa đã vinh danh Vietcombank tại 4 hạng mục giải thưởng quan trọng trong hoạt động thẻ.

Các giải thưởng bao gồm: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ - Leadership in Payment Volume; Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ - Leadership in Debit Payment Volume; Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ - Leadership in Merchant Sales Volume; Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp - Leadership in Commercial Payment Volume Growth.

Cũng trong năm 2021, Vietcombank đón nhận nhiều giải thưởng quan trọng từ các tổ chức uy tín dành cho dịch vụ thẻ, điển hình là giải thưởng của Công ty Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) dành cho “Ngân hàng tiêu biểu năm 2021” trong hoạt động thanh toán nội địa; “Ngân hàng dẫn đầu năm 2021” về giao dịch chi tiêu thẻ và giải thưởng của Tổ chức thẻ quốc tế JCB với hạng mục “Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng JCB phát hành mới”, “Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán thẻ JCB”.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank nhận giải thưởng dành cho Ngân hàng tiêu biểu trong hoạt động thanh toán nội địa

Những giải thưởng này một lần nữa góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của Vietcombank trên hoạt động thẻ tại Việt Nam. Đồng thời, đây là minh chứng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của ngân hàng trong việc phát triển, cải tiến sản phẩm những năm qua và thể hiện niềm tin của khách hàng khi lựa chọn, tin dùng sản phẩm thẻ của Vietcombank.

Chú trọng cải tiến, nâng cấp

Vietcombank chú trọng đầu tư nguồn lực để cải tiến, nâng cấp các sản phẩm hiện hành, đồng thời với việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, đưa vào ứng dụng các công nghệ thanh toán tiên tiến nhất trên thế giới và khu vực. Những nỗ lực của Vietcombank đều hướng tới việc đem lại cho khách hàng những trải nghiệm thanh toán thẻ hiện đại, an toàn và thuận tiện, đơn giản nhất.

Vietcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng diện rộng công nghệ thẻ không tiếp xúc (Contactless,) cũng như tích cực mở rộng mạng lưới các đơn vị chấp nhận phương thức thanh toán thẻ một chạm này.

Đồng thời, Vietcombank cũng đẩy mạnh việc ứng dụng chuẩn Chip VCCS cho thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 trong cả mảng phát hành và thanh toán.

Năm 2021, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về giải pháp tài chính cho các khoản chi tiêu cá nhân, Vietcombank đã cho ra mắt dịch vụ trả góp linh hoạt qua thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank, nhằm tối ưu hoá việc thanh toán cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi các giao dịch thanh toán thẻ tín dụng bằng giao dịch trả góp để giảm áp lực thanh toán với số tiền lớn ngay trên ứng dụng VCB Digibank.

Để gia tăng tiện ích cho khách hàng, Vietcombank đã triển khai số hoá hành trình sử dụng thẻ của khách hàng, từ khâu đăng ký phát hành đến sử dụng thẻ và quản lý thẻ.

Các hoạt động trên có thể thực hiện đơn giản, nhanh chóng trên ứng dụng VCB Digibank, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và không phải đến ngân hàng đăng ký thực hiện như trước đây.

Năm 2021, Vietcombank ra mắt sản phẩm thẻ ghi nợ phi vật lý Vietcombank eCard trên ứng dụng VCB Digibank. Đây là sản phẩm được Vietcombank phát triển nhằm mang đến trải nghiệm số hoá hoàn toàn cho khách hàng. Chỉ với vài bước đăng ký đơn giản trên VCB Digibank, khách hàng có thể nhận thông tin thẻ ngay trên ứng dụng và sử dụng thẻ ngay sau khi đăng ký phát hành mà không cần phải đợi in thẻ cũng như không cần mang thẻ vật lý bên mình mà vẫn có thể thực hiện mua sắm, thanh toán.

Công nghệ bảo mật

Bảo mật là yếu tố quan trọng hàng đầu được Vietcombank đặc biệt quan tâm trong quá trình phát triển sản phẩm. Đối với hoạt động thanh toán thẻ, Vietcombank đang áp dụng rất nhiều các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe cho dịch vụ của mình như: Chuẩn bảo mật dữ liệu PCI DSS; Chuẩn thẻ chip EMV; Công nghệ Tokenization cho các giao dịch trực tuyến…

Đặc biệt, Vietcombank đã áp dụng tiêu chuẩn bảo mật 3D-Secure 2.0 cho tất cả sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế do Vietcombank phát hành. 3D Secure là phương thức xác thực giao dịch thanh toán thẻ qua internet sử dụng mật khẩu một lần (OTP) với 3 phương thức xác thực độc lập qua SMS OTP, Smart OTP độc lập hoặc Email OTP, giúp bảo vệ giao dịch của khách hàng khỏi những gian lận trực tuyến.

Để khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không tiền mặt, Vietcombank luôn chú trọng triển khai các giải pháp để tiện ích hoá tối đa cho hoạt động thanh toán, chi tiêu bằng thẻ của khách hàng.

Vietcombank triển khai mạng lưới các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ phủ rộng khắp cả nước, đồng thời triển khai nhiều phương thức thanh toán bằng thẻ bao gồm thanh toán tại máy POS, thanh toán trực tuyến, thanh toán chạm contactless, thanh toán qua ứng dụng VCB Digibank, ví điện tử và thanh toán QR từ nguồn thẻ tín dụng hoặc nguồn tài khoản.

Các giải thưởng danh giá của Visa, NAPAS và JCB được trao cho Vietcombank một lần nữa khẳng định chất lượng dịch vụ thẻ Vietcombank nói riêng và các sản phẩm bán lẻ của Vietcombank nói chung. Đây cũng là động lực để Vietcombank tiếp tục phấn đấu cung cấp cho thị trường những sản phẩm thẻ với nhiều giá trị gia tăng khác biệt cũng như không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng./.