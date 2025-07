Bài 4: Chặn nguồn cơn hợp thức hóa lãng phí

(TBTCO) - Trong kỳ quý II, doanh thu và lợi nhuận của Dệt may Hòa Thọ đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 129 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần gần 1.310 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.