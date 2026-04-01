Bãi bỏ các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 5 cơ quan thuộc Chính phủ

Hà Phương

10:56 | 01/04/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành 2 Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 5 cơ quan thuộc Chính phủ.
Tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 31/3/2026, Chính phủ quyết nghị bãi bỏ toàn bộ 3 nghị định sau: Nghị định số 27/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam; Nghị định số 46/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam; Nghị định số 47/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 31/3/2026, Chính phủ quyết nghị bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 32/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Nghị định số 38/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nghị quyết số 73/NQ-CP và Nghị quyết số 74/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2026./.

Trước đó, theo Thông cáo hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã thống nhất chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
