Bảo hiểm nhân thọ nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng bảo vệ cho khách hàng

(TBTCO) - Việc phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm là một trong những yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần thu hút khách hàng, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang khẳng định thương hiệu, tên tuổi nhờ tập trung phát triển các dòng sản phẩm phù hợp, bảo vệ tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Khách hàng giao dịch tại Prudential Việt Nam. Ảnh: Phan Hà

Đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, công ty vừa ra mắt Pru-Bảo vệ tối đa, bảo hiểm liên kết chung mới với quyền lợi đến 80 lần phí bảo hiểm cơ bản, lãi suất cam kết dài hạn và nhiều khoản thưởng duy trì hợp đồng.

Theo đó, sản phẩm cho phép khách hàng từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi tham gia, với mức bảo vệ lên đến 80 lần phí bảo hiểm cơ bản - thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai kế hoạch: cơ bản - nâng cao và chuyển đổi linh hoạt giữa hai phương án mà không cần điều chỉnh phí đóng.

Theo ông Lương Thế Vinh - Giám đốc sản phẩm Prudential Việt Nam, sản phẩm được phát triển dựa trên khảo sát thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về một giải pháp bảo hiểm thiết thực, linh hoạt và thích nghi với biến động cuộc sống.

Để khuyến khích khách hàng duy trì hợp đồng dài hạn, Prudential còn áp dụng cơ chế thưởng định kỳ, gồm thưởng tri ân tương đương 150% phí năm đầu từ năm thứ 10, cộng thêm 75% mỗi 5 năm sau và thưởng duy trì hợp đồng 4% giá trị tài khoản trung bình 60 tháng từ năm thứ 20.

Trước đó, Dai-ichi Life Việt Nam cũng ra mắt sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp An lộc tích lũy thịnh vượng. Với mức phí bảo hiểm hợp lý, An lộc tích lũy thịnh vượng không chỉ đảm bảo quyền lợi bảo vệ trước những rủi ro không mong muốn trong cuộc sống mà còn kết hợp tích lũy tài chính an toàn. Cụ thể, khi tham gia sản phẩm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% số tiền bảo hiểm hoặc tổng phí bảo hiểm đã đóng nếu khách hàng không may gặp rủi ro thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 71 hoặc tử vong, giúp duy trì chất lượng cuộc sống cho khách hàng và gia đình sau biến cố. Bên cạnh quyền lợi bảo vệ, sản phẩm còn giúp khách hàng gia tăng tài sản cho các mục tiêu tài chính tương lai nhờ quyền lợi đáo hạn hấp dẫn lên đến 115% tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này.

Một ưu điểm nổi bật khác của An lộc tích lũy thịnh vượng là sản phẩm mang tính cá nhân hóa để khách hàng có thể tùy chọn kết hợp thêm các sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Dai-ichi Life Việt Nam khi xây dựng kế hoạch tài chính theo nhu cầu, như: hỗ trợ viện phí, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, tai nạn…, giúp gia tăng quyền lợi bảo vệ, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro sức khỏe và chi phí y tế không ngừng gia tăng.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam cho biết, công ty vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ Shinhan - An thịnh. Theo đó, với thiết kế quyền lợi kép bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro kết hợp quyền lợi đầu tư, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An thịnh hứa hẹn sẽ là "người bạn đồng hành" bảo vệ đến 99 tuổi, giúp khách hàng và gia đình an tâm trọn đời, vững vàng cho tương lai.

"Việc ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An thịnh nằm trong tiến trình thực hiện tầm nhìn nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua đổi mới (Enhance the quality of life through innovation) của công ty" - đại diện Shinhan Life Việt Nam nhấn mạnh.

Tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An thịnh, khách hàng linh hoạt đóng phí bảo hiểm kể từ năm thứ 4 của hợp đồng, đồng thời khách hàng được chủ động đầu tư thêm để gia tăng tích lũy của tài khoản hợp đồng, cũng như linh hoạt trong việc rút tiền từ giá trị tài khoản đóng thêm để đáp ứng những nhu cầu khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống mà không phải chịu bất cứ khoản phí rút tiền.

Tăng tính minh bạch và bảo vệ tối ưu khách hàng

Ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh: "Luật Kinh doanh bảo hiểm mới đã mở rộng quyền lợi bảo hiểm, tăng minh bạch và bảo vệ người tham gia tốt hơn. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp lấy lại niềm tin thị trường thông qua các sản phẩm chất lượng, thiết thực".

Ông Conor M O’Neill - Phó Tổng giám đốc Tài chính của Prudential Việt Nam chia sẻ: “Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo vệ tối đa là sản phẩm đầu tiên mà Prudential ra mắt sau những thay đổi của Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới. Luôn theo đuổi cam kết là doanh nghiệp hình mẫu của ngành, chúng tôi tin rằng sản phẩm này không chỉ tuân thủ theo những yêu cầu của Luật trên cơ sở đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết mà còn được Prudential cải tiến, thiết kế nhằm cung cấp quyền lợi bảo vệ tối ưu cho khách hàng trên mỗi đồng phí tham gia, đồng thời linh hoạt đáp ứng các nhu cầu bảo vệ tài chính cả tăng lẫn giảm ở mỗi cột mốc ý nghĩa của cuộc đời”.

“Sản phẩm An lộc tích lũy thịnh vượng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo hiểm với quyền lợi tối ưu và thiết thực, đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong đổi mới, sáng tạo và cam kết đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Trong hành trình lập kế hoạch tài chính cho cá nhân và gia đình, sản phẩm với thiết kế đơn giản và cách tiếp cận dễ hiểu, không chỉ đóng vai trò như một công cụ bảo vệ và gia tăng tích lũy thông minh, mà còn giúp khách hàng - đặc biệt là người trẻ - hình thành thói quen tích lũy mang tính kỷ luật để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, hướng đến một tương lai an tâm, thịnh vượng dài lâu và bền vững” - bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam nhấn mạnh: “Theo những báo cáo về xu hướng tiêu dùng gần đây, sự biến đổi phức tạp trong tình hình kinh tế, chính trị thế giới đang có những tác động đáng kể đến động lực mua sắm của khách hàng. Các doanh nghiệp cần có chiến lược khác biệt về sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cũng như tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Tại Shinhan Life Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển đa dạng các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng, góp phần mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn và hạnh phúc”.