Bảo hiểm phi nhân thọ nỗ lực vượt khó để về đích

(TBTCO) - Báo cáo số liệu 9 tháng năm 2023 từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy, kết quả kinh doanh tích cực hơn dù trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và đã được các tổ chức uy tín nâng hạng tín nhiệm. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực số hóa, mở rộng thị trường…, kỳ vọng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nguồn: Bảo hiểm PVI. Đồ họa: Văn Chung

Nỗ lực số hóa, mở rộng thị trường

Nhận định năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức, với tâm thế sẵn sàng, Bảo hiểm PVI đã quyết tâm đổi mới từ định hướng cho tới chiến lược kinh doanh để thích ứng với thị trường và đã khẳng định những bước chuyển mình đúng đắn.

Báo cáo số liệu từ Bảo hiểm PVI cho thấy, kết thúc 9 tháng năm 2023, Bảo hiểm PVI đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu, với tổng doanh thu đạt 10.721 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch 9 tháng, tăng trưởng 12,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 536,5 tỷ đồng, hoàn thành 128,6% kế hoạch 9 tháng, tăng trưởng 22,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo số liệu từ Bảo hiểm Bảo Việt cho thấy, kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp này đạt 8.575 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 2,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đẩy mạnh số hóa, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, công ty đang triển khai website mới phiên bản beta tại địa chỉ: https://beta.baovietonline.com.vn/. Tại phiên bản mới, website được cập nhật thêm tính năng so sánh các chương trình bảo hiểm, gợi ý sản phẩm phù hợp có thể mua cùng, công cụ tính phí bảo hiểm…, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chủ động tài chính để ra quyết định lựa chọn các giải pháp bảo vệ phù hợp.

Với mong muốn mang đến sự thuận tiện cho khách hàng, Bảo hiểm MIC cũng ra mắt tính năng khai báo bồi thường bảo hiểm sức khỏe MIC Care và Health Care doanh nghiệp trên App MIC. Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng khai báo bồi thường viện phí online ngay trên App MIC mà không cần tốn kém thời gian đi lại và xử lý thủ tục giấy tờ phức tạp như hình thức khai báo bồi thường truyền thống.

Tính năng khai báo bồi thường trên App MIC có nhiều ưu điểm như: khách hàng chủ động khai báo thông tin mọi lúc, mọi nơi; dễ dàng chụp ảnh hồ sơ khám bệnh và có thể bổ sung hồ sơ ngay trên App MIC; theo dõi toàn bộ trạng thái xử lý hồ sơ trên App MIC…

Trước đó, Bảo hiểm PJICO và Tập đoàn FPT cũng khởi động Dự án tư vấn thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuyển đổi số trên nhiều mảng hoạt động, hướng tới xây dựng môi trường số, xây dựng văn hóa và nhân lực số. Dự án kỳ vọng nâng cao trải nghiệm tiện ích của các sản phẩm dịch vụ với tiêu chí luôn mang lại những giá trị cao nhất cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại PJICO.

Bên cạnh việc đẩy mạnh số hóa, các doanh nghiệp cũng mở rộng mạng lưới, đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines. Theo đó, Pacific Airlines và BIC sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, giới thiệu và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhau trong việc tiếp cận với những khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ, sản phẩm của hai bên. Sự hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời tạo ra trợ lực để hai bên cùng phát triển…, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành mục tiêu năm 2023.

Ghi dấu ấn trên thị trường bảo hiểm

Với dấu ấn trong hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm PVI trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất có vốn của doanh nghiệp Việt Nam, không hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty quốc tế lớn mạnh được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best điều chỉnh xếp hạng năng lực tài chính và tín dụng dài hạn đối từ B++ (Tốt) lên A- (xuất sắc) và xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành từ bbb+ (Tốt) lên a- (xuất sắc). Các xếp hạng này cho thấy năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp.

Trước đó, BIC cũng được AM Best - tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới định hạng năng lực tài chính aaa.VN cao nhất tại Việt Nam. Cụ thể, AM Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (tốt). Đặc biệt, năm 2023, AM Best bổ sung thêm định hạng tín nhiệm trong phạm vi quốc gia (National Scale Rating - NSR) áp dụng cho thị trường từng nước, được quy đổi từ kết quả định hạng theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, mức định hạng năm 2023 của BIC sau khi quy đổi sẽ được xếp hạng trong nước là aaa.VN, cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là Ổn định.

Mới đây, ngày 5/10, Bảo hiểm BSH cũng được vinh danh giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2023" (Corporate Excellence Award) do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ về kinh doanh tại khu vực châu Á - đánh giá và bình chọn. Đây là giải thưởng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh tại châu Á nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích vượt trội, liên tục đổi mới, phát triển bền vững và có đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Trước đó, Bảo hiểm PJICO tiếp tục được vinh danh trong Lễ công bố Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2023 năm thứ 8 liên tiếp. Theo đó, top 10 đơn vị bảo hiểm uy tín là những doanh nghiệp có năng lực tài chính ổn định, có vị thế và đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng của ngành, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam trong tương lai.