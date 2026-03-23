Bất động sản hạng sang định hình vai trò mới trong dòng vốn lớn

(TBTCO) - Sự phát triển nhanh chóng của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hành vi tích lũy tài sản của tầng lớp giàu. Từ một sản phẩm mang tính tiêu dùng cao cấp, bất động sản hạng sang đang dần trở thành kênh đầu tư và bảo toàn giá trị của dòng vốn lớn.

Nguồn cung dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có giá trị cao

Thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua chứng kiến sự bứt tốc rõ rệt của phân khúc hạng sang, đặc biệt là căn hộ cao tầng tại các đô thị lớn. Không chỉ gia tăng về số lượng dự án, phân khúc này còn được nâng cấp đáng kể về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn thiết kế và dịch vụ vận hành.

Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, trong năm 2025, căn hộ chung cư đóng góp khoảng 62% tổng nguồn cung nhà ở mới, với cơ cấu nguồn cung dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có giá trị cao. Đáng chú ý, khoảng 25% nguồn cung căn hộ mới, tương đương hơn 20.000 căn, có giá trên 100 triệu đồng/m², tăng gần 10 lần so với năm trước. Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khoảng 85% nguồn cung mở bán mới có giá trên 80 triệu đồng/m².

Thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua chứng kiến sự bứt tốc rõ rệt của phân khúc hạng sang. Ảnh: An Thư

Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá đang “leo thang”, đồng thời phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt của thị trường sang phân khúc cao cấp trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm.

Sự phát triển của bất động sản hạng sang gắn chặt với nền tảng tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, với GDP năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực. Đà tăng trưởng này kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp có thu nhập cao, bao gồm doanh nhân, nhà đầu tư tài chính, nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Theo Báo cáo Thịnh vượng Toàn cầu 2025, Việt Nam hiện có hơn 5.400 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 tại Đông Nam Á. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu rõ rệt đối với bất động sản hạng sang, không chỉ để ở mà còn nhằm tích lũy tài sản, khẳng định vị thế và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Trong bối cảnh đó, quan niệm về bất động sản hạng sang cũng đang thay đổi. Nếu trước đây phân khúc này chủ yếu được xem là sản phẩm tiêu dùng cao cấp, thì hiện nay ngày càng được nhìn nhận như một loại tài sản chiến lược.

Nhìn tổng thể, với nền tảng tăng trưởng kinh tế ổn định, quá trình hội nhập sâu rộng và sự gia tăng của tầng lớp giàu, thị trường bất động sản hạng sang tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, phân khúc này không chỉ là sản phẩm nhà ở cao cấp mà đang dần trở thành một trụ cột trong chiến lược tích lũy tài sản của dòng vốn lớn.

Người mua không chỉ quan tâm đến vị trí mà còn chú trọng tới giá trị đầu tư dài hạn, khả năng khai thác cho thuê và tính thanh khoản. Nhu cầu thuê căn hộ cao cấp từ chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đang gia tăng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm và các khu đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, quỹ đất tại khu vực lõi đô thị ngày càng hạn chế, khiến nguồn cung bất động sản hạng sang trở nên khan hiếm. Điều này giúp các tài sản sở hữu vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Đáng chú ý, phân khúc này cũng được đánh giá có khả năng “chống chịu” tốt hơn trước biến động của chu kỳ kinh tế. Trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh, bất động sản hạng sang thường ít chịu áp lực hơn do nhóm khách hàng sở hữu có năng lực tài chính mạnh và ít phụ thuộc vào đòn bẩy tín dụng. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, bất động sản hạng sang đang được nhìn nhận như một kênh bảo toàn tài sản hiệu quả, tương tự các tài sản hữu hạn khác.

Cạnh tranh chuyển sang giá trị trải nghiệm

Song song với sự phát triển của phân khúc hạng sang, thị trường bất động sản mang thương hiệu tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với xu hướng dịch chuyển mạnh từ bất động sản nghỉ dưỡng sang các dự án đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nếu trước đây mô hình này chủ yếu gắn với sản phẩm nghỉ dưỡng, thì hiện nay bất động sản mang thương hiệu đang nổi lên như một xu hướng chủ đạo, kết hợp giữa nhu cầu ở thực, đầu tư dài hạn và giá trị thương hiệu.

Chia sẻ về xu hướng này, bà Uyên Nguyễn - Phó Giám Đốc, Bộ phận Tư vấn Khách sạn khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels nhận định: “Yếu tố cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của mô hình bất động sản mang thương hiệu tại các thị trường mới nổi như Việt Nam không chỉ nằm ở mức giá, mà còn ở niềm tin. Đó là niềm tin vào thương hiệu trong việc bảo chứng chất lượng hoàn thiện của dự án cũng như tiêu chuẩn vận hành”.

Theo bà Uyên Nguyễn, mô hình này không chỉ thu hút nhà đầu tư mà còn mở rộng sang nhóm khách hàng mua để ở những người sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để đổi lấy chuẩn mực sống, cộng đồng cư dân và dịch vụ đồng bộ.

Cùng với đó, cạnh tranh trên thị trường bất động sản hạng sang cũng đang thay đổi. Nếu trước đây các dự án chủ yếu cạnh tranh về vị trí, thì hiện nay yếu tố trải nghiệm sống và chất lượng dịch vụ ngày càng trở thành tiêu chí then chốt.

Người mua không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn kỳ vọng một không gian sống toàn diện, bao gồm cảnh quan, tiện ích, dịch vụ quản lý và cộng đồng cư dân. Do đó, nhiều dự án được phát triển theo hướng tích hợp hệ sinh thái tiện ích như không gian xanh, trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu thương mại cao cấp và dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thực tế cho thấy, những dự án được đầu tư bài bản về thiết kế và vận hành thường ghi nhận mức tăng giá tốt trên thị trường. Một số sản phẩm thuộc dòng bất động sản hàng hiệu, đặc biệt tại các vị trí đắc địa hoặc có tầm nhìn đặc biệt, đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể sau khi ra mắt, trong khi nguồn cung thứ cấp hạn chế do xu hướng nắm giữ dài hạn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để phát triển bền vững, các chủ đầu tư cần tiếp cận phân khúc này với chiến lược dài hạn, thay vì chỉ coi thương hiệu là công cụ nâng giá bán.

“Thương hiệu không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công của một dự án. Chủ đầu tư cần đánh giá kỹ thị trường, xác định đúng đối tượng khách hàng và đảm bảo năng lực vận hành sau bán hàng” - bà Uyên Nguyễn nhấn mạnh.