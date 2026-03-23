Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo dữ liệu của batdongsan.com, thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2026 đang bước vào nhịp điều chỉnh. Mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chưa sôi động, nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì.

Dữ liệu từ nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường vận động theo quy luật quen thuộc: nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó bật tăng trở lại ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Đến cuối tháng 2/2026, mức độ quan tâm đã tiệm cận ngưỡng giữa tháng 12/2025.

Tuy nhiên, từ tuần thứ hai sau Tết, đà phục hồi có dấu hiệu chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của người mua trước các biến động vĩ mô, đặc biệt là áp lực vì lãi suất vay đang có xu hướng tăng. Điều này khiến quá trình ra quyết định kéo dài hơn, nhất là với những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ ở một số loại hình bất động sản. Tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền trong quý I/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025. Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%. Diễn biến này cho thấy, những sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực. Ngược lại, các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực ít biến động hơn và giữ được sự quan tâm ổn định.

Dù chịu tác động từ chi phí vốn và tâm lý thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn hiện hữu, nhưng đã chuyển sang trạng thái chọn lọc rõ ràng hơn.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ, việc giá nhà riêng giảm nhẹ đã kích thích nhu cầu quay trở lại, với lượng tìm kiếm tăng 23% ngay sau Tết, lượng tìm kiếm căn hộ cũng tăng 36%. Trong khi đó, tại Hà Nội, phân khúc chung cư tiếp tục là điểm sáng khi lượng quan tâm tăng khoảng 30%.

Ngoài ra, trong năm 2025, dữ liệu của Batdongsan.com.vn đã phản ánh nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng lên ở các địa phương có nền tảng phát triển tốt về công nghiệp, hạ tầng và du lịch. Đơn cử, Đà Nẵng tăng 29% so với năm 2024, Huế tăng 21%, Bắc Ninh tăng 17%, Khánh Hòa tăng 15%, Hải Phòng tăng 13%, cho thấy sự mở rộng của các cực tăng trưởng mới.

Những dữ liệu này phản ánh thực tế nhu cầu sở hữu bất động sản của người Việt vẫn hiện hữu, ngay cả trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, từ nhu cầu đến quyết định giao dịch là một khoảng cách cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Khi thị trường bước vào giai đoạn thanh khoản khó khăn, người mua ngày càng khắt khe hơn với thông tin. Thay vì tiếp cận đại trà, họ có xu hướng ưu tiên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và đã được kiểm chứng.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy các tin đăng thuộc nhóm “Tin xác thực” có lượng người xem cao gấp 1,8 lần và tỷ lệ liên hệ cao gấp 2,4 lần so với tin thông thường. Yếu tố minh bạch đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu trong quá trình ra quyết định.

Nhìn tổng thể, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn đánh giá: “Thị trường bất động sản đầu năm 2026 đang chuyển sang một trạng thái ổn định, chọn lọc. Giá không còn tăng nóng mà bắt đầu điều chỉnh, đặc biệt ở các phân khúc mang tính đầu cơ. Trong khi đó, nhu cầu vẫn được duy trì nhưng trở nên thận trọng hơn, tập trung vào các sản phẩm phục vụ ở thực và các khu vực có nền tảng kinh tế rõ ràng”./.