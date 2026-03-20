(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều đó đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật trong triển khai và một cách tiếp cận hướng tới kiến tạo các khu đô thị hoàn chỉnh, thay vì chỉ phát triển những công trình đơn lẻ.

Dự án La Home có diện tích hơn 100ha, sở hửu vị trí kế bên các khu công nghiệp, nằm trên trục động lực phát triển kinh tế, đặc biệt kết nối trực tiếp với Đại lộ Võ Văn Kiệt (TP. Hồ Chí Minh) nối dài.

Bà Hoàng Nguyệt Minh - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, những năm qua tăng trưởng của Việt Nam không chỉ là câu chuyện của đà phát triển, mà còn là hành trình chuyển đổi từ giai đoạn tăng trưởng nhanh, sang giai đoạn tăng trưởng bền vững.

Từ giai đoạn đầu mở cửa thị trường và cải cách chính sách, đến thời kỳ hội nhập toàn cầu và hiện nay là xu hướng hướng tới tăng trưởng giá trị cao hơn, Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á.

Việt Nam hiện đang bước vào một giai đoạn phát triển trưởng thành hơn, nơi tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô, mà còn bởi năng suất, công nghệ sáng tạo, mức độ sẵn sàng về hạ tầng và chất lượng của dòng vốn đầu tư.

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP đạt 8,02%, và đạt trung bình 6,2% trong suốt 10 năm, bao gồm cả thời kỳ Covid-19 mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế trong khu vực; thu hút FDI đạt 38,42 tỷ USD; tổng kim ngạch thương mại chạm mức kỷ lục 930,05 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt vào top 25 nền kinh tế thương mại toàn cầu lớn nhất thế giới, trong đó, đối tác thương mại chủ chốt vẫn là Trung Quốc và Mỹ. GDP bình quân đầu người tăng hơn gấp đôi từ 2,290 USD lên 5.026 USD.

Dân số Việt Nam cũng đã đạt 102,3 triệu người, cùng với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nhu cầu đô thị. Tổng hòa các chỉ số này phản ánh một nền kinh tế đã củng cố đáng kể cả về năng lực cạnh tranh đối ngoại lẫn sức bền nội tại.

Chuyên gia của Cushman & Wakefield nhấn mạnh rằng, những thay đổi kinh tế trong 30 năm qua diễn ra theo các giai đoạn phát triển rõ nét. Từ làn sóng cải cách mở cửa đầu tiên và việc xác lập quyền sử dụng đất tư nhân trong thập niên 1990, đến giai đoạn tăng tốc nhờ WTO, thời kỳ đa dạng hóa sau năm 2014, và gần đây là giai đoạn tái thiết lập thị trường cùng hoàn thiện thể chế, Việt Nam đã cho thấy khả năng hấp thụ các cú sốc và tiếp tục tiến lên.

Đến năm 2030, mức độ minh bạch pháp lý cao hơn, chiến lược phát triển hạ tầng bài bản hơn, cùng mục tiêu quốc gia trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 trong Đông Nam Á và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đồng thời, chiến lược thu hút FDI của Việt Nam vẫn luôn thống nhất trong suốt thập kỷ qua, trong đó ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, chiếm tới gần 60% tổng vốn FDI, theo sau bởi bất động sản với gần 20%.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã có sự chuyển biến lớn, từ một quốc gia tập trung vào sản xuất điện thoại và may mặc, đã tăng 166% tổng kim ngạch xuất khẩu thông qua sản xuất ngành hàng điện tử, máy tính, máy móc, cơ khí và điện thoại...

Trong giai đoạn tiếp theo của phát triển kinh tế, với mục tiêu nâng cao chất lượng FDI, Việt Nam chú trọng và ưu tiên hơn các ngành công nghiệp chiến lược như: Chất bán dẫn, sản xuất chip bán dẫn, AI, công nghiệp robotic, công nghệ sinh học, hay năng lượng hạt nhân, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam, thay vì là điểm đến chi phí nhân sự và sản xuất thấp, thành điểm đến công nghệ cao.

Agora City được thực hiện theo mô hình Dự án trung tâm đô thị hành chính.

Nền tảng vững chắc tăng trưởng bất động sản trong dài hạn

Báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy, Việt Nam phát triển thành một nền kinh tế phức hợp hơn, có giá trị gia tăng cao hơn, các đô thị không thể tiếp tục mở rộng theo hướng phân mảnh.

Thay vào đó, quy hoạch cần hỗ trợ các khu đô thị tích hợp, tăng cường kết nối hạ tầng, hình thành các cụm việc làm, hệ sinh thái giáo dục và y tế, đồng thời kiến tạo môi trường sống chất lượng hơn.

Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, bài học quan trọng nhất từ các nghiên cứu điển hình về quy hoạch đô thị là quá trình đô thị hóa thành công chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc bổ sung nguồn cung nhà ở. Cốt lõi là phải tạo ra một logic đô thị hoàn chỉnh, nơi hạ tầng, việc làm, giáo dục, y tế, tiện ích công cộng và chất lượng sống cùng phát triển một cách đồng bộ, với dư địa quy hoạch lớn hơn.

Song song đó, Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều đó đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật trong triển khai và một cách tiếp cận hướng tới kiến tạo các quận, khu đô thị hoàn chỉnh, thay vì chỉ phát triển những công trình đơn lẻ.

Cushman & Wakefield chỉ ra một số nguyên tắc lặp lại cho tương lai đô thị của Việt Nam như: Kết nối hạ tầng cần được ưu tiên từ sớm; tính kỷ luật trong quy hoạch tạo ra giá trị thương mại bền vững; và các hệ sinh thái đa chức năng bao gồm trường học, y tế, văn phòng, bán lẻ và không gian công cộng có khả năng chống chịu tốt hơn theo thời gian.

Ở góc nhìn tương lai, ông Anshul Jain - Tổng Giám đốc thị trường Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi của Cushman & Wakefield cho hay, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng dài hạn hấp dẫn nhất trong khu vực, bởi câu chuyện giờ đây không chỉ còn là tốc độ mở rộng, mà là chất lượng của quá trình mở rộng đó./.