Bất ngờ một biển số xe máy được trả mức giá 158 triệu đồng trong phiên đấu giá đầu tiên

Trước đó, ngày 5/3, Bộ Công an có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe "phiên đấu giá thứ 6". Trong phiên này, Bộ Công an đưa 2.181.366 biển số ô tô, xe máy của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước ra đấu giá. Đây là phiên đấu giá biển số xe máy đầu tiên và cũng là phiên có cơ số biển đưa ra đấu giá lớn nhất. Về giá khởi điểm và tiền đặt trước, với ô tô sẽ là 40 triệu đồng và xe máy là 5 triệu đồng. Cũng tại phiên đấu giá này, giá khởi điểm, tiền đặt trước của biển số xe có định dạng AAAAA (A>4), ABCDE (A4) đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai là 500 triệu đồng đối với biển số xe ô tô và 50 triệu đồng với biển xe mô tô, xe máy. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, phương thức trả giá lên. Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam là đơn vị được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức đấu giá tài sản.