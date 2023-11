BIC khai trương hoạt động 2 chi nhánh mới BIC Kiên Giang và BIC Tràng An

(TBTCO) - Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại các địa bàn trọng điểm, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa khai trương hoạt động 2 chi nhánh mới: BIC Kiên Giang (ngày 13/11/2023) và BIC Tràng An (ngày 15/11/2023).

BIC Tràng An được khai trương vào ngày 15/11/2023. Ảnh: T.L

Ông Trần Hoài An - Tổng giám đốc BIC, chia sẻ: “Việc thành lập BIC Kiên Giang và BIC Tràng An là bước đi chiến lược của BIC trong việc phát triển doanh thu và đồng hành với các chi nhánh BIDV tại địa bàn. Ngày 1/12/2023, BIC cũng sẽ chính thức đưa chi nhánh BIC Gia Định (tại TP. Hồ Chí Minh) đi vào hoạt động. Sự ra đời của các chi nhánh mới sẽ là cơ sở để BIC nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng, mang tới cho khách hàng những sản phẩm ưu việt và những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Đặc biệt, với vai trò là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái kinh doanh của ngân hàng mẹ BIDV, việc thành lập các chi nhánh mới sẽ giúp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa BIC và các chi nhánh BIDV tại địa bàn, trên cơ sở đó cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng”.

Chúc mừng khai trương các chi nhánh mới, ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT BIDV, Chủ tịch HĐQT BIC, kỳ vọng với đội ngũ cán bộ bảo hiểm có kinh nghiệm, nhiệt huyết, trách nhiệm, điều kiện làm việc thuận lợi cùng sự quan tâm, ủng hộ của các chi nhánh BIDV tại địa bàn, hội đồng quản trị, ban điều hành và các ban tại trụ sở chính BIC, các chi nhánh mới sẽ phát huy được những nguồn lực nội tại, nắm bắt các cơ hội thị trường để không ngừng phát triển, hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống.

Với việc khai trương BIC Kiên Giang, BIC Tràng An và trong tháng 12/2023 là BIC Gia Định, mạng lưới hoạt động của BIC đã phủ rộng hầu hết các địa bàn trọng điểm trên toàn quốc với 33 đơn vị thành viên và gần 200 phòng kinh doanh, tạo cơ sở để BIC tiếp tục khẳng định vị thế là 1 trong 6 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc, Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường và là công ty bảo hiểm có định hạng tín nhiệm tài chính cao nhất tại Việt Nam theo AM Best (mức aaa.VN)./.