Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung với dự kiến hình thành 3-6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng từ 15-20 loại và botulinum cũng là 1 trong các loại thuốc nằm trong danh mục các thuốc này.

Ông Lê Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, Cục Quản lý dược cũng đang họp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO, làm sao để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam cũng như các nước xung quanh khu vực, cũng như các kho của WHO.

Bộ Y tế đang khẩn trương hình thành 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm. Ảnh: TL.

Hiện nay, căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đã đầy đủ, do đó Cục Quản lý dược đã có những văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước cần chủ động trong công tác xây dựng nhu cầu, dự báo tình hình dịch bệnh, cũng như dự trù số lượng cần thiết và mua sắm thuốc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, đặc biệt với các thuốc hiếm.

Về các trường hợp ngộ độc Botulinum vừa xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh, ông Dũng cho hay, ngay sau khi Bộ Y tế nhận được báo cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ngày 21/5/2023 và Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 23/5/2023, Bộ Y tế đã ngay lập tức liên hệ với các nhà cung ứng thuốc trong nước, nước ngoài và WHO để có thuốc chữa trong thời gian sớm nhất có thể.

WHO thông báo, hiện còn 6 ống thuốc tại kho toàn cầu ở Thụy Sỹ và lập tức cử 1 chuyên gia chuyển thuốc về Việt Nam ngay trong ngày. Đến ngày 24/5, thuốc đã được chuyển về Việt Nam và Bộ Y tế đã ngay lập tức chuyển cho các cơ sở y tế để điều trị cho bệnh nhân.