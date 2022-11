Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 4,56% so với đầu năm

(TBTCO) - Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo giá thế giới, giá thuê nhà tăng do nhu cầu của người dân tăng cao là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2022 tăng 0,39% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 11/2022 tăng 4,56% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,37%.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm. Theo báo cáo, CPI tháng 11/2022 tăng 0,39% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 11/2022 tăng 4,56% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,37%.

Tốc độ tăng/giảm CPI của tháng 11 và 11 tháng các năm giai đoạn 2018-2022 (%)

Trong mức tăng 0,39% của CPI tháng 11/2022 so với tháng trước có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: nhóm giao thông tăng 2,23%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,97%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,26%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,22%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,22%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,21%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,21%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%.

Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: nhóm giáo dục giảm 0,63%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02%.

Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục) tháng 11/2022 tăng 0,43% so với tháng trước, tăng 4,81% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 2,38% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,02%). Theo Tổng cục Thống kê, điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

Trong tháng, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/11/2022, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.727,52 USD/ounce, tăng 3,33% so với tháng 10/2022. Giá vàng tăng mạnh do lạm phát Mỹ tháng 10 đã hạ nhiệt, kéo theo kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể giảm tốc độ tăng lãi suất. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11/2022 tăng 1,82% so với tháng trước; tăng 3,95% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 5,88% so với cùng kỳ năm trước.