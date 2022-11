CIEMB 2022: Hội thảo khoa học về chính sách kinh tế, kinh doanh hậu Covid-19

(TBTCO) - Trong 2 ngày 25 và 26/11, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh” lần thứ năm (Contemporary Issues in Economics, Management and Business - 5th CIEMB 2022).

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, là một trường đại học danh tiếng, toàn diện và định hướng nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã và đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong nước và quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

Hàng năm, trường tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc tế, thu hút nhiều học giả, nhà nghiên cứu và học viên xuất sắc trên toàn thế giới. Các ý tưởng và kết quả được chia sẻ từ các công trình nghiên cứu đã phục vụ hiệu quả như một nền tảng để thúc đẩy trao đổi sâu hơn cũng như công việc tư vấn về hoạch định chính sách.

GS.TS Phạm Hồng Chương tặng hoa các diễn giả tham gia hội thảo

Trong đó, CIEMB là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất của trường hàng năm. Mục tiêu chính của hội nghị là tạo một diễn đàn cho các học giả trong nước và quốc tế từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau thuộc các ngành kinh tế, quản trị và kinh doanh có cơ hội để trao đổi, trình bày các công trình nghiên cứu của mình.

Hội thảo sẽ cung cấp nền tảng cho các cuộc tranh luận về các vấn đề đương đại trong các lĩnh vực nghiên cứu trên, hỗ trợ cho các chiến lược thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu. Bên cạnh đó, hội thảo sẽ gia tăng cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

“Nền kinh tế toàn cầu đã trải qua những thách thức và khó khăn to lớn chưa từng có do đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua. Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy đau lòng trong thời kỳ hậu đại dịch, có thể đe dọa đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Do đó, các vấn đề trong bối cảnh hậu Covid-19 là chủ đề chính của CIEMB 2022 với các bài phát biểu quan trọng và nhiều tham luận khác”- GS.TS Phạm Hồng Chương cho biết.

Hội thảo lần này có 3 diễn giả chính. Trong đó, GS. Robert Breunig- Đại học Quốc gia Australia đã trình bày về chính sách tài khóa Covid-19 tại Australia và bài học cho Việt Nam. Giáo sư Alex Vanderstraeten- Đại học Ghent, Bỉ thảo luận về quản lý nguồn nhân lực và tính bền vững - Một chương trình nghị sự mới cho quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh hậu đại dịch. Giáo sư Jonathan Pincus- Chuyên gia kinh tế quốc tế cao cấp của UNDP phân tích các nút thắt thể chế trong tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, diễn giả khách mời là PGS. Giáo sư Juthathip Jongwanich, Đại học Thammasat, Thái Lan, Tổng biên tập Kinh tế Thái Lan và Thế giới sẽ có bài phát biểu đặc biệt trong phần Executive Workshop của hội nghị về kinh nghiệm và chiến lược xuất bản các ấn phẩm quốc tế chất lượng cao.

Các diễn giả chính và diễn giả khách mời tại hội thảo

Thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, từ hơn 130 bài nghiên cứu được gửi về, hội thảo đã lựa chọn khoảng 80 bài để đăng trong kỷ yếu hội thảo và mời đến trình bày các nhà nghiên cứu, học giả đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới như Anh, Úc. Bỉ, Ba Lan. Thái Lan, Pakistan, Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Pháp, Nam Phi, Lào…

Hội thảo sẽ được tổ chức thành 17 phiên thảo luận song song về các chủ đề chuyên sâu của kinh tế, quản trị và kinh doanh, với sự chủ trì của các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các diễn giả khách mời từ nước ngoài./.