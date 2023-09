Công ty Khí Cà Mau hoàn thành thắng lợi đợt bảo dưỡng sửa chữa năm 2023

(TBTCO) - Vừa qua, tại Kiên Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Công ty Khí Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 1 năm phối hợp thực hiện và bàn phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023 về việc phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí và bảo vệ chủ quyền an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển giữa hai đơn vị.