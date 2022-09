Cục Thuế TP. Hải Phòng: Thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 77% dự toán

Theo ông Hà Văn Trường, thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh lũy kế 8 tháng được 5.562 tỷ đồng (trong đó: thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast là 1.733 tỷ đồng) đạt 61,3% dự toán trung ương, 50,9% dự toán HĐND, bằng 89,1% so cùng kỳ. Số thu từ khu vực này giảm chủ yếu do giảm thuế TTĐB của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast (giảm 1.644 tỷ đồng so cùng kỳ; nguyên nhân do DN sẽ ngừng sản xuất xe xăng chuyển sang sản xuất ô tô điện và do chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất từ kỳ tính thuế tháng 6/2022 theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ) và hụt 2.247 tỷ đồng so với tiến độ thu bình quân dự toán HĐND giao. Nếu trừ thuế TTĐB của Vinfast ước thu các DN còn lại đạt 3.829 tỷ đồng, tăng 33,74% so với cùng kỳ 2021.