Đầu tư công cần dẫn dắt mô hình tăng trưởng mới

Mở biên chính sách theo hướng vùng hóa Trong bối cảnh Việt Nam đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu hành chính, nhân tố vùng cần được xem như là nhân tố hợp lực mang tính quyết định cho sự thành công của mô hình tăng trưởng mới. Theo nhóm nghiên cứu của GS.TS Lê Quốc Hội, Đại học Kinh tế Quốc dân, việc sáp nhập các địa phương, xóa bỏ cấp trung gian sẽ tạo ra những dư địa mới cho liên kết vùng, nhưng cũng đặt ra những thách thức về quản trị địa phương trên không gian lãnh thổ rộng lớn hơn. Nói cách khác, việc sáp nhập các tỉnh mới chỉ là bước “mở biên hành chính” để tạo không gian phát triển rộng lớn hơn cho các địa phương. Để biến tiềm năng đó thành hiện thực tăng trưởng, cần đồng thời “mở biên chính sách theo hướng vùng hóa” một cách mạnh mẽ, kịp thời và quyết liệt. Từ khâu quy hoạch, phát triển hạ tầng, đến cải cách thể chế, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư... tất cả các vấn đề này đều phải được nhìn ở tầm vùng và triển khai dưới góc độ hợp tác vùng. Nếu không có những chính sách phát triển vùng phù hợp và thể chế quản trị vùng hiệu quả, chúng ta sẽ khó lòng tận dụng được tối đa các lợi thế quy mô do việc mở rộng địa giới hành chính mang lại. Ngược lại, nếu nhân tố vùng được phát huy hữu hiệu thông qua liên kết hạ tầng, điều phối nguồn lực, chia sẻ thông tin và phối hợp chiến lược phát triển...các địa phương sẽ có thể tạo ra sức mạnh cộng hưởng, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn so với cách làm riêng lẻ, tự thân, rời rạc. Do đó, việc tập trung vào mũi nhọn nhân tố vùng chính là tìm kiếm một động lực mới, dư địa mới, “đột phá khẩu mới” cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới bên cạnh những nhân tố truyền thống.