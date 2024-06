(TBTCO) - Ngày 11/6, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5 ghi nhận doanh số đã tăng 6% so với tháng trước.

Cụ thể, tháng 5/2024, doanh số bán xe toàn thị trường do VAMA tổng hợp đạt 25.794 xe, tăng 6% so với tháng 4 và tăng 24% so với cùng kỳ tháng 5/2023. Doanh số xe Hyundai do TC Motor sản xuất, phân phối và công bố riêng đạt 4.914 xe, tăng 14,9% so với tháng 4 và tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2023 (bán 3.579 xe).

Ford đứng vững ở vị trí số 3 trong Top 10 với 3.270 xe (tăng 7%). Ảnh: CTV

Về cơ cấu thị trường, doanh số của xe lắp ráp trong nước toàn thị trường, theo tính toán của VAMA trong tháng 5/2024 đạt 11.895 xe (tăng 0,02% so với tháng 4) và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 13.809 xe (tăng 12% so với tháng 4).

Tính chung 5 tháng của năm 2024, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường theo VAMA tổng hợp và TC Motor công bố đạt 127.643 xe (gồm 108.309 xe do VAMA tổng hợp và 19.334 xe Hyundai do TC Motor công bố riêng). Con số này giảm 6,44% so với cùng kỳ năm 2023 (bán 136.430 xe).

Về xếp hạng thị phần thương hiệu trên thị trường trong tháng 5/2024, Toyota tiếp tục giữ ngôi vị đầu bảng với lượng bán 5.356 xe (tăng 19% so với tháng 4/2024), theo sau vẫn là Hyundai với 4.914 xe (tăng 14,9%). Nhờ giữ phong độ bán xe tốt, Ford vẫn yên vị ở vị trí số 3 với 3.270 xe (tăng 7%). Ở vị trí số 4 là Mitsubishi với 3.151 xe (tăng 26%), đẩy KIA xuống vị trí số 5 với 2.315 xe (giảm 9%).