Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất

(TBTCO) - Phòng Tham mưu Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét đối tượng giả mạo văn bản của Phòng An ninh kinh tế rồi đăng lên mạng xã hội.