“Ghế nóng” càng nóng nỗi thương dân

“Điểm cao”, cách nào? 4 Bộ trưởng sẽ lên “ghế nóng” từ ngày 10 đến 12/11/2021 là Bộ trưởng Y tế; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Cũng trong chương trình chất vấn lần này, Thủ tướng sẽ trao đổi, trả lời những vấn đề mà các Bộ trưởng, Trưởng ngành, các Phó Thủ tướng đã nêu mà thấy cần thiết phải tiếp tục có ý kiến của Thủ tướng. Đây là chương trình chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ QH khóa XV. 4 lĩnh vực được lựa chọn chất vấn lần này đều là các lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm của toàn dân. Với lĩnh vực y tế, dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường khi số ca mắc mới trong tuần này đã tăng khoảng 40% so với 2 tuần trước và đội ngũ y bác sĩ vẫn được tôn vinh là những “anh hùng áo trắng”. Song giờ đây dư luận bắt đầu nhiều hoài nghi về sự liêm chính của đội ngũ này khi Ủy ban Kiểm tra TƯ vừa đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Y. Thậm chí, một số người đã bị khởi tố như Giám đốc Bệnh viên Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố vì vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; còn vào cuối năm ngoái, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cùng 9 đồng phạm đã bị đưa ra xét xử vì có hành vi nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19…Đăng đàn trong bối cảnh uy tín ngành bị giảm sút nghiêm trọng như vậy, là sức ép to lớn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối với ngành Lao động, Thương binh và xã hội, thì một bài học “nhớ đời” mà Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM vừa nhận được từ dư luận hồi tháng 10, cũng là lời nhắc nhở gay gắt về việc tuyệt đối phải tôn trọng sự thật trong việc hỗ trợ cho Nhân dân. Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội TP. HCM đã phải xin lỗi người dân sau khi phát ngôn: “chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khó vì dịch Covid- 19”. Đối với ngành Giáo dục đào tạo, câu trả lời cho việc làm thế nào để giảng dạy trực tuyến không làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, sẽ rất khó nhận được sự hài lòng từ dư luận khi chưa nói gì đến vùng sâu, vùng xa mà ngay ở TP. HCM thống kê sơ bộ cũng còn thiếu 77.000 máy tính để học trực tuyến. Còn ngành Kế hoạch và đầu tư sẽ diễn giải về kịch bản phục hồi thế nào để có thể nguôi đi nỗi bất an cho đại biểu về những hạn chế thời gian qua ở cả cấp độ quốc gia và địa phương trong chiến lược ứng phó dịch bệnh gắn với hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế? Tình hình cho thấy, để có thể đạt “điểm cao” khi đăng đàn, chỉ có một cách là dũng cảm, thẳng thắn trong nhìn nhận trách nhiệm và chân thành, thực lòng thương dân.