Chính phủ sẽ trình Quốc hội 47 luật trong Kỳ họp cuối năm

(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội trên 90 nội dung, trong đó có 47 luật.

Sáng 11/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 48. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều luật và quyết định những vấn đề quan trọng để trình Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Càng cuối nhiệm kỳ càng phải làm đến nơi, đến chốn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp

Tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội trên 90 nội dung, trong đó có 47 luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 và sẽ xem xét các công việc để chuẩn bị cho kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội (ngày 6/1/2026).

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật đã thống nhất, tại Kỳ họp thứ 10 này chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội cũng như tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18. Đồng thời, Kỳ họp thứ 10 sẽ chỉ xem xét thông qua những luật có tính chất rút gọn ở một kỳ họp, còn nếu cần thông qua ở hai kỳ họp thì để Quốc hội khóa XVI xem xét, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về chương trình phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến sẽ diễn ra từ 11 - 13/8 và có hai ngày dự phòng là 14, 15 do có những nội dung Chính phủ trình chưa kịp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến 13 dự án luật, gồm 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, để xem xét trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Về hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận cho ý kiến về cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7/2025.

Các nội dung dự phòng, theo đăng ký của Chính phủ, là dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Dân số, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi).

Nêu rõ khối lượng công việc trình Kỳ họp thứ 10 rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội chủ động rà soát, bố trí nguồn lực cho các nội dung cần thiết để đảm bảo chất lượng, tiến độ. “Càng về cuối nhiệm kỳ, chúng ta càng phải làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cấm xe máy xăng cần có lộ trình từng bước

Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7.

Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan đã tiếp 458 lượt với 1.232 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 454 vụ việc, trong đó có 47 lượt đoàn đông người (giảm 89 lượt công dân về 90 vụ việc và 13 lượt đoàn đông người so với tháng 6). Trong các đoàn đông người, có 5 đoàn đông người cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 923 kiến nghị, đạt tỷ lệ 92,5%. Hiện vẫn còn 75 kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời. “Tình hình công dân đến các cơ quan nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với tháng 6", Chủ nhiệm Dương Thanh Bình cho biết.

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong tháng 7 có nổi lên một số vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lĩnh vực tài nguyên, môi trường và lĩnh vực xây dựng, nhà ở.

Về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các báo cáo công tác dân nguyện kỳ trước, theo ông Bình, có 2 vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là không có cơ sở.

“Các vụ việc này cần thông báo công khai để người dân hiểu và tuyên truyền để người dân không tiếp tục khiếu kiện”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp

Liên quan đến lộ trình cấm xe máy xăng ở vành đai 1, tiến tới các vành đai khác ở Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, Chính phủ cần tăng cường truyền thông nội dung. Bởi, hiện nay truyền thông chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân lo lắng.

Bày tỏ quan điểm đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải, nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm xe máy xăng hoàn toàn. Trong đó, cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế xe xăng. “Cần có thông tin và giải pháp phù hợp, để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân, nhất là người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn một năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng vành đai 1”, ông Thanh nói.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe máy xăng ở vành đai 1 của Hà Nội. “Việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm”, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.