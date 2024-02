Giá cả ngày cuối năm tại các thành phố lớn ra sao?

(TBTCO) - Qua thống kê cho thấy, ngày cuối cùng của năm Quý Mão (30 Tết), tại một số thành phố lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu mua sắm của người dân vẫn tăng so với ngày thường, lượng người tới siêu thị, chợ dân sinh tấp nập, tuy nhiên, đã giảm so với những ngày trước đó do một số gia đình về quê, một số đã mua sắm đủ nên không có nhu cầu. Tại siêu thị, giá cả ổn định, ngoài chợ dân sinh, có nhiều mặt hàng giảm giá.

Nhiều mặt hàng giảm giá do tiểu thương giải phóng hàng tồn

Tại TP. Hà Nội, ở một số chợ trung tâm như: Chợ Đoàn Thị Điểm chợ Vũ Thạnh, chợ Giảng Võ, Cát Linh, giá các mặt hàng tương đối ổn định. Riêng giá gà ta tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg so với ngày 29 Tết lên 160.000 - 180.000 đồng/kg do nhu cầu phục vụ ngày 30 Tết và giao thừa gia tăng.

Hoa quả nhập khẩu tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn.

Tuy nhiên, trong các siêu thị, giá các mặt hàng ổn định, nhiều mặt hàng đang trong chương trình giảm giá, khuyến mại dịp tết nguyên đán.

Các chợ tại quận Tây Hồ (chợ Tam Đa, siêu thị Lotte Mart) trong ngày 30 Tết nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hoa quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân nên cơ bản không xảy ra tình trạng sốt hàng, biến động bất thường.

Nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng so với ngày thường, lượng người tới siêu thị, chợ dân sinh tấp nập.

Về giá cả, so với ngày thường một số loại thịt như thịt bò, hoa quả, rau xanh ổn định so với các ngày 27, 28 Tết, tuy nhiên mặt bằng giá so với ngày thường cũng có tăng nhẹ.

Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh do thời tiết thuận lợi cộng với nguồn cung dồi dào, nên giá cả cũng ổn định như ngày thường, thịt lợn tùy từng loại có giá từ 110.000 đ/kg - 130.000 đ/kg.

Đối với mặt hàng hoa quả, cơ bản có tăng giá so với ngày thường, xoài vàng 55.900/kg; đu đủ vàng 45.900 đ/kg, cam canh 58.900 đ/kg, thanh long ruột đỏ 59.900 đ/kg, chuối Dole 43.900/kg. bưởi da xanh khoảng 85.000 - 90.000 đồng/ quả 1 kg.

Các mặt hàng phục vụ Tết như đào, quất mức giá có giảm so với một vài ngày trước, đào cành nhỡ cao khoảng 1m từ 80.0000 - 150.000 đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, lượt khách đến các chợ vào tập trung vào buổi sáng giảm 15% so với ngày trước và giảm 20% so cùng kỳ năm trước. Tại các chợ đầu mối, lượng hàng về chợ đã giảm hẳn so ngày trước do nhiều tiểu thương đã ngưng kinh doanh nghỉ Tết.

Giá các mặt hàng thịt gia cầm tương đối ổn định. Riêng mặt hàng thủy hải sản tăng do việc ngừng đánh bắt, trong khi giá các mặt hàng rau củ, trái cây đa số giảm do tiểu thương giảm giá để giải phóng hàng tồn.

Tại các chợ truyền thống hoạt động đến trưa hôm nay để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân: lượng hàng đa dạng, phong phú, sức mua tập trung chủ yếu là thực phẩm tươi sống, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày Tết: trái cây, bánh, kẹo, mứt…, các mặt hàng: vải, mỹ phẩm, quần áo… tương đối vắng khách.

Giá cả các mặt phục vụ Tết ổn định, hàng hóa thực phẩm tươi sống có lúc tăng nhẹ theo nhu cầu người tiêu dùng. Sức mua tại chợ tăng khoảng tăng khoảng 35%.

Hệ thống siêu thị, các cửa hàng tiện lợi như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile... thông báo vẫn mở cửa hoạt động đến 12 giờ 00 sáng nay, chỉ nghỉ ngày mùng một Tết và mở cửa hoạt động trở lại từ ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn.

Qua thống kê cho thấy, tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau và trái cây về chợ khoảng 2.229 tấn, giảm 2.054 tấn (48%) so ngày trước và tăng 73 tấn (3%) so cùng kỳ năm trước. Giá bán buôn các mặt hàng đa số ổn định.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng rau và trái cây về chợ khoảng 949 tấn, giảm 2.090 tấn (69%) so ngày trước và giảm 1771 tấn (65%) so cùng kỳ năm trước. Giá bán buôn các mặt hàng đa số giảm 3.000 - 5.000đ/kg so với ngày trước, riêng giá các mặt hàng dưa leo, đậu que, quýt tiều giảm 10.000đ - 15.000đ/kg.

So năm trước, giá bán buôn các mặt hàng trái cây tăng giảm từ 5.000 - 10.000đ/kg như cam, bưởi, lê, nhãn, táo bi, mãng cầu tròn; riêng quýt đường, mãng cầu, xoài cát Hòa Lộc tăng 15.000đ/kg.

Lượng thịt heo về chợ đầu mối 273 tấn, giảm 461 tấn (63%) so ngày trước và giảm 182 tấn (40%) so cùng kỳ năm ngoái. Giá heo hơi các loại ổn định so với ngày trước, hiện heo hơi loại ngon ở mức 59.000đ/kg, loại thường ở mức 56.000đ/kg.

Sức mua giảm dần, cây cảnh giảm giá ngày cuối năm

Cần Thơ có 109 chợ hoạt động, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố, hàng hóa tại các chợ dồi dào, đa dạng về chủng loại. Nhìn chung sức mua tại các chợ trên địa bàn thành phố giảm khoảng 10-15% so với ngày hôm qua. Tình hình kinh doanh buôn bán tại các chợ từ chiều ngày 29 Tết đến sáng ngày 30 Tết giảm khoảng 10-15% so với ngày trước đó, do một số người dân đã thực hiện mua sắm vào những ngày trước.

Rau củ tại các chợ dân sinh khá dồi dào do thời tiết thuận lợi.

TP. Cần Thơ có 13 siêu thị, 169 cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi rất dồi dào, đa dạng. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng từ trước. Sức mua tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi giảm khoảng 10-20% so với ngày trước đó.

Tại các chợ truyền thống ở Cần Thơ, qua thống kê cho thấy, giá cả các mặt hàng thiết yếu tại các chợ tăng từ 10-15% so với những ngày trước Tết, chủ yếu tăng ở một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: Rau củ quả, hàng thực phẩm đóng gói sẵn, nguyên nhân do nhu cầu tăng, người dân mua tích trữ phục vụ ngày Tết.

Nhìn chung, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại tương đối ổn định, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng từ trước để phục vụ cho người dân mua sắm dịp Tết. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng, thiếu nguồn cung. Sức mua hàng hóa hiện tại giảm so với những ngày trước đây.

Tại TP. Hải Phòng, giá cả không biến động nhiều. Giá cả một số loại thực phẩm và rau củ ổn định. Giá các loại hoa, cây cảnh giảm, cụ thể: giá hoa đào cành giá giảm từ 100.000 - 200.000 đồng xuống còn 150.000 - 300.000 đồng/cành tùy vào từng loại, hoa đào cây giảm 200.000 - 1.000.000 đồng/cây còn 500.000 - 4.000.000 đồng/cây tùy loại, hoa mai giảm 200.000 - 1.000.000 đồng còn 500.000 - 1.000.000 đồng/cây...

Tại Lạng Sơn, nguồn cung hàng hóa phục vụ ngày tết đa dạng, phong phú (đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và cả các mặt hàng chỉ phục vụ riêng dịp tết như: cành đào, quất...) đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân nên cơ bản không xảy ra tình trạng sốt hàng, biến động bất thường về giá cả. Diễn biến giá cả ngày 9/2/2024 (30 tết) so với ngày 8/2/2024 (29 tết) giá cả cơ bản ổn định.

Có thể thấy những năm gần đây, thị trường giá cả những ngày cận Tết không có biến động bất thường, không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá, bởi ngay từ trước đó 2 tháng, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã chủ động triển khai các giải pháp bình ổn giá, chuẩn bị nguồn hàng cho người dân mua sắm Tết.