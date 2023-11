Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max bất ngờ giảm sau 1 tháng mở bán tại Việt Nam

(TBTCO) - Tất cả các phiên bản iPhone 15 đều được điều chỉnh giảm từ 2 - 7 triệu đồng so với giá niêm yết, về mức bình ổn sau khoảng 1 tháng mở bán tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá iPhone 15 series tham khảo. Ảnh: T.L

Được bán tại Việt Nam từ 29/9, iPhone 15 series tiếp tục rơi vào cảnh khan hàng khi sức hút của mẫu máy này quá lớn với hơn 15.000 máy được giao ngay trong đêm mở bán. Mối quan tâm của khách hàng gia tăng hơn khi giá bán của iPhone 15 series đang được điều chỉnh về mức bình ổn.

Ghi nhận tại website của các đại lý bán lẻ có thị phần lớn tại Việt Nam như Thế Giới Di Động (TGDĐ), FPT Shop, CellphoneS và Di Động Việt, giá bán iPhone 15 series giữa các đại lý bán lẻ tiếp tục có sự chênh lệch từ vài trăm nghìn đồng cho đến 2 triệu đồng.

iPhone 15 Pro Max đang được một số hệ thống chào bán với mức giá 33,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB, thấp hơn 1,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Mẫu iPhone 15 Pro có mức giá từ 28 triệu đồng cho phiên bản 128GB, thấp hơn 1 triệu đồng so với trước đây. Đây là giá bán dành cho hai phiên bản màu titan xanh và titan đen. Trong khi đó, mức giá của phiên bản màu titan tự nhiên vẫn không có nhiều thay đổi so với thời điểm mở bán.

Các cửa hàng bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam cho biết, hiện iPhone 15 Pro Max đã có hàng trở lại, lượng hàng đủ đáp ứng nhu cầu người dùng và mức giá phiên bản Titan tự nhiên đã hạ nhiệt so với thời điểm mở bán.

Giá iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng được điều chỉnh về mức giá lần lượt 21,5 triệu đồng và 25,5 triệu đồng. Tại một số đại lý, phiên bản màu hồng của hai mẫu máy này vẫn ở trong tình trạng khan hàng và không có sự thay đổi về giá./.