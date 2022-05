Đối mặt với áp lực tăng giá xăng dầu trên thị trường thế giới, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu, trong đó xăng RON95-III được điều chỉnh tăng không cao hơn 29.988 đồng/lít (tăng 1.554 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) kể từ 15h, ngày 11/5.

Cụ thể, xăng E5RON92 được điều chỉnh giá không cao hơn 28.959 đồng/lít (tăng 1.491 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.029 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 29.988 đồng/lít (tăng 1.554 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu diezen 0.05S: không cao hơn 26.650 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 25.168 đồng/lít (tăng 1.340 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180 CST 3.5S: không cao hơn 21.560 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành).

Kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu linh hoạt, hợp lý nhằm vừa hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước, vừa bảo đảm duy trì Quỹ BOG để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong giai đoạn tới trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Tăng giá xăng RON95-III gần chạm ngưỡng 30.000 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, liên bộ quyết định giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95, xăng E5RON92 và dầu hỏa, đồng thời thực hiện chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa và dầu mazut để giá xăng dầu trong nước có mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới.

Việc điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Cũng tại kỳ điều chỉnh lần nay, Liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít)và RON95 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ngừng trích lập (kỳ trước là 119 đồng/lít) và dầu mazut tiếp tục không trích lập. Thực hiện chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 33 đồng/kg (kỳ trước không chi), các mặt hàng xăng dầu khác không chi.