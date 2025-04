Giữ vững kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách hiệu quả dù tinh gọn bộ máy

Hiện đại hóa công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy mới Trong quý I vừa qua, KBNN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin của KBNN như: Hoàn thiện Đề án nâng cấp TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); mở rộng và bổ sung các giải pháp an toàn bảo mật tại Trung tâm dữ liệu KBNN; thuê trung tâm dữ liệu KBNN; thuê dịch vụ giám sát an toàn hệ thống thông tin và định kỳ diễn tập ứng cứu sự cố khẩn cấp an toàn thông tin; thuê kênh truyền kết nối các ngân hàng tại môi trường sản xuất, kênh truyền internet cho người sử dụng cơ quan KBNN. Đồng thời, KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, KBNN đã thực hiện chuyển đổi số liệu 12 hệ thống phần mềm ứng dụng; chỉnh sửa các chương trình sau khi triển khai và sáp nhập; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài hệ thống KBNN thay đổi thông tin và cấp mới Chứng thư số; điều chỉnh kết nối hạ tầng truyền thông; tạo mới các đơn vị hoạt động, tài khoản đăng nhập hệ thống cho các đơn vị sáp nhập và đơn vị hoạt động mới; hỗ trợ làm sạch, hướng dẫn chuyển đổi số liệu trên các hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu theo tổ chức bộ máy mới của KBNN.