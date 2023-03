Hai doanh nghiệp bất động sản đến hạn thanh toán trái phiếu nhưng không có nguồn tiền

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam đang có 150 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán lãi vào đợt ngày 15/2/2023 và ngày 28/2/2023, nhưng chưa thực hiện. Còn Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng thanh toán gốc và lãi với số tiền 185,4 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ thanh toán được hơn 7,4 tỷ đồng.

Đất Xanh Miền Nam chưa bố trí được nguồn tiền để thanh toán cho nhà đầu tư. Ảnh TL

Cụ thể, ngày 28/2, ông Đỗ Văn Mạnh - người đại diện phát luật - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam đã gửi văn bản công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam có trụ sở đăng ký tại số 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bảng biểu tình hình thanh toán lãi trái phiếu cho thấy, hiện tại lô trái phiếu MNRCH2123011 sẽ được thanh toán lãi lần thứ 12 vào ngày 15/2/2023 với số tiền gần 1,6 tỷ đồng và lần thứ 13 vào ngày 28/2/2023 với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Số tiền gốc chưa đến hạn thanh toán, nên còn để trống. Lý do được phía Đất Xanh Miền Nam đưa ra là chưa thu xếp được nguồn thanh toán và đang đàm phán với trái chủ về việc thay đổi kỳ trả lãi từ tháng sang quý.

Theo bảng thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ngày 6/4/2022, lô MNRCH2123011 có kỳ hạn 24 tháng được phát hành với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu trên tương đương với 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu MNRCH2123011 được phát hành vào ngày 31/12/2021 và kết thúc vào ngày 28/3/2022, ngày đáo hạn 31/12/2023.

Ngoài ra, ngày 24/2, Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng cũng công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn đối với lô trái phiếu AKHCH2123001.

Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng có trụ sở tại địa chỉ tại L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Tổng Giám đốc kiêm đại diện doanh nghiệo là ông Huỳnh Trọng Nghĩa. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bảng biểu tình hình thanh toán lãi trái phiếu cho thấy, tổng số tiền mà Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng cần phải thanh toán cả gốc lẫn lài khoảng 185,4 tỷ đồng, thế nhưng, hiện chỉ thanh toán được hơn 5,4 tỷ đồng tiền lãi và gần 2 tỷ tiền gốc. Lý do được An Khải Hưng đưa ra là chưa thu xếp được nguồn thanh toán.