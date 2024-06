(TBTCO) - Thông qua công tác quản lý thuế, ngành Thuế nhận thấy, thủ đoạn các đối tượng xấu thực hiện gian lận thuế, tránh thuế ngày càng tinh vi, phức tạp. Ngành Thuế tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận sử dụng hóa đơn điện tử…, để chống thất thu thuế.

Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế. Ảnh tư liệu

Thực hiện trên 11.400 cuộc thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã thực hiện được 11.406 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,12% kế hoạch và bằng 77,45% so với cùng kỳ thực hiện; đã kiểm tra được 231.276 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 144,13% so với cùng kỳ thực hiện.

Hành vi gian lận thuế ngày càng tinh vi Các hành vi gian lận thuế, tránh thuế ngày càng phức tạp, tinh vi. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề chuyển giá, tránh thuế của các công ty, tập đoàn xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tình trạng này không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn gây bất ổn thị trường và tạo ra môi trường cạnh tranh trong kinh doanh không lành mạnh. Ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Qua thanh tra, kiểm tra ngành Thuế kiến nghị xử lý tổng số tiền 11.608 tỷ đồng, bằng 56,95% so với cùng kỳ thực hiện, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.504 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 504 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.599 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 2.072 tỷ đồng, bằng 59,14% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Thông tin chi tiết hơn về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành đã thực hiện thanh tra được 103 doanh nghiệp, đạt 3,33% kế hoạch năm 2024. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra trong những tháng đầu năm còn thấp ngoài yếu tố do thời gian triển khai một cuộc thanh tra thường kéo dài, một yếu tố nữa là do kế hoạch thanh tra của các cục thuế mới được phê duyệt ngày 25/3/2024 và các văn bản hướng dẫn Luật Thanh tra 2022 còn chưa đầy đủ dẫn đến tiến độ thực hiện thanh tra có phần bị chậm so với cùng kỳ thực hiện.

Số thu bình quân qua thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã được hoàn thành là 4,3 tỷ đồng/cuộc. Một số cục thuế có trung bình số thu một cuộc thanh tra lớn là Đồng Nai (18,2 tỷ đồng), Hải Phòng (15,7 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (8,3 tỷ đồng).

Thông tin về kết quả kiểm tra, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra 11.303 doanh nghiệp, đạt 17,79% kế hoạch năm 2024. Có 7/63 cục thuế hoàn thành hơn 25% kế hoạch kiểm tra năm 2024 là Bình Định (32%), Bến Tre (30%), Cà Mau (30%), Thừa Thiên Huế (30%), Quảng Ngãi (28%), Đồng Tháp (26%), Hải Phòng (25%).

Số thu bình quân qua kiểm tra là 251 triệu đồng/cuộc. Một số cục thuế có trung bình số thu một cuộc kiểm tra lớn là Hòa Bình (9.727 triệu đồng), Vĩnh Phúc (1.496 triệu đồng), Thái Nguyên (639 triệu đồng).

Đối với kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, toàn ngành đã kiểm tra được 231.276 hồ sơ, bằng 144,13% so với cùng kỳ thực hiện; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 229 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 97 tỷ đồng; giảm lỗ là 627 tỷ đồng.

Tập trung thanh, kiểm tra lĩnh vực có rủi ro cao về thuế

Theo đánh giá của đại diện Tổng cục Thuế, tình trạng mua bán hóa đơn vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Để chống thất thu thuế, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã giao Cục Thanh tra - Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của cơ quan Tổng cục Thuế. Đồng thời, xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng...

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để báo cáo Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

Rà soát, tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo chống gian lận hoàn thuế; tiếp tục phối hợp với các vụ, đơn vị, các cơ quan liên quan để triển khai xây dựng Đề án bổ sung chức năng điều tra ban đầu cho cơ quan thuế, báo cáo trình cấp thẩm quyền xem xét.

Mới đây, tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, thực tiễn cho thấy, thủ đoạn các đối tượng xấu thực hiện gian lận thuế, tránh thuế ngày càng tinh vi, phức tạp. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề chuyển giá, tránh thuế của các công ty, tập đoàn không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các nước đã phát triển. Đây là vấn đề mà cơ quan thuế tất cả các nước đều phải đối mặt.

Để chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo, cơ quan thuế các cấp tập trung đánh giá làm rõ thực trạng về tình hình vi phạm của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng gắn với tình huống và các biện pháp xử lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Bên cạnh đó, tập trung đánh giá các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; đề xuất các giải pháp để đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.